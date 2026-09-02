El director de la Policía asegura que el informe enviado a la jueza "no atribuye" a Marruecos la entrada masiva en Ceuta

El Ministerio del Interior ha informado que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha transmitido al ministro Fernando Grande-Marlaska que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta".

Asimismo, ha rebajado a una "alerta de riesgo infrecuente" el aviso Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) del 29 de julio, ya que "no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva del día siguiente".

Según ha detallado el ministerio dirigido por Grande-Marlaska en un comunicado, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha autorizado al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe, que hasta ahora era secreto.

Interior ha apuntado que, una vez solicitados los informes al respecto a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio" en la ciudad autónoma.

La información la ha recabado el director de la Policía en respuesta a la petición de información formulada esta mañana por el ministro sobre un "supuesto informe policial" que atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta, en alusión al informe del CENIF.

Francisco Pardo ha explicado al ministro del Interior que la juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores "información alguna" sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.

Respecto al aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía ha explicado que se trató de una "alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva al día siguiente".