Las conclusiones del informe policial: Una "planificación previa" y un "guiado activo" de las fuerzas de Marruecos en Ceuta

A pesar de las contradicciones entre el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que han tenido lugar este miércoles, el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la entrada masiva a Ceuta sugiere la participación de Marruecos en los hechos por la "planificación previa" que asistió a los mismos, por el "guiado activo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes sobre "la masa" y porque descarta que se trate de un fenómeno organizado por las mafias, como sugería el Gobierno inicialmente.

Antena 3 Noticias ha accedido al informe policial en el que se indica textualmente que la invasión de Ceuta se produjo con la "existencia de una planificación previa y, por lo tanto, una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control".

Según la Policía, esas autorías "van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente del territorio español y de las que se proyecta sobre todas las cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta a España".

El documento indica una planificación previa

El informe policial destaca que se produjo una "dirección estratégica y operacional" en la invasión de la ciudad autónoma "conforme a procedimientos perfectamente definidos a través de las distintas fases de ejecución del proceso".

"El lugar elegido Ceuta, la zona concreta por la que se accede y la fecha y las horas en que se activan las diferentes fases y perfiles de acceso son elementos cuya concurrencia concertada para todos también revela la existencia de planificación previa", señala el documento.

"Nos encontramos ante un proceso definido con objetivos diferentes a los migratorios", añade el informe.

Según la unidad de Inteligencia de la Comisaría General de Extranjería, el llamado Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), a este proceso planificado también contribuyen "la facilitación generalizada de las rutas y los traslados para concurrir en un lugar concreto, en unos tramos horarios también muy definidos, y una gestión favorecedora que se proyecta en dos planos diferentes que operan de manera casi simultáneamente tanto a la entrada como a la salida del territorio español: la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y el guiado activo de la masa hacia lugares de paso por parte de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".