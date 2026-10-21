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Vicente Vallés, sobre la ley de nietos: "Moncloa pierde esta batalla preelectoral"

Lo más probable es que estemos ante la excepción que confirma la regla.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre la ley de nietos: "Moncloa pierde esta batalla preelectoral" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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Uno de los problemas que no se han conseguido resolver a lo largo de los años en nuestra democracia, es la sospecha de que los magistrados del Tribunal Constitucional actúan en función de las consignas políticas del partido por el que fueron elegidos para ocupar ese puesto.

Si echamos la vista atrás, el porcentaje de veces en que eso ocurre es abrumador, tanto cuando ha gobernado el PSOE, como cuando ha gobernado el PP.

Pero hoy se ha roto esa dinámica, aunque no será para siempre. Lo más probable es que estemos ante la excepción que confirma la regla. Pero es una excepción importante, porque se produce a propósito de uno de los asuntos más polémicos de esta campaña electoral: la conocida como ley de nietos.

El Tribunal Supremo decidió paralizar la aplicación de esa ley, con lo que 163 mil personas no podrían votar. Moncloa ha forzado al Defensor del Pueblo a recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional, a sabiendas de que estaba abocado al fracaso.

Y así ha sido, porque esta vez los siete magistrados progresistas se han dividido. Dos han votado a favor del recurso. Pero cinco progresistas han votado con los cinco conservadores en contra del recurso. En total, diez contra dos. Moncloa pierde esta batalla preelectoral.

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