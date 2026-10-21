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Julio Martínez aseguró ante el juez que pagó 21.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero por diseñar una "marca de aceite"

El empresario explicó que el proyecto finalmente no siguió adelante y que el aceite acabó vendiéndose a cooperativas.

El empresario Julio Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España)

El empresario Julio Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España) Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Hace tres meses, el empresario Julio Martínez Martínez declaró ante la Audiencia Nacional que pagó 21.000 euros a la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav, para diseñar una "marca de aceite".

La declaración tuvo lugar el 21 de julio ante el juez José Luis Calama, instructor de la causa por las presuntas comisiones relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, al que la SEPI aprobó en 2021 un crédito de 53 millones de euros.

Según la transcripción de su declaración, Calama preguntó a Martínez por los movimientos de una de sus empresas, Agropecuaria Lucena, que gestiona un olivar situado en Benamejí, Córdoba. El empresario contó que hace unos años intentaron vender el aceite directamente al público, pero que ahora la producción la compran las cooperativas.

El empresario explicó que los 21.000 euros abonados en 2021 a Whathefav, la empresa vinculada a las hijas del expresidente, fueron para crear una "marca de aceite" con la que poder comercializar lo cosechado en su finca. En la misma línea aseguró que las hijas de Zapatero cobraron por un trabajo "de diseño" y de "nuevo nombre" para el producto.

También afirmó que existía un "dossier completo" sobre el proyecto, aunque reconoció que ya no lo conserva. Sin embargo, la venta directa del aceite al público finalmente se descartó y la producción terminó vendiéndose a cooperativas.

El juez también preguntó por otras facturas de Agropecuaria Lucena dirigidas al empresario venezolano Danilo Díazgranados, que Martínez explicó que le vendió una partida de aceite para un negocio suyo, pero dijo no recordar cómo se realizó la entrega porque coincidió con el confinamiento por la pandemia de la COVID-19.

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