Sánchez llama a movilizarse el 29N para proteger los derechos sociales: "Hasta la propia derecha cree que va a gobernar el Partido Socialista"

La campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre empieza a intensificarse. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este lunes dos actos políticos en los que han expuesto sus prioridades de cara a la cita electoral.

Desde Valladolid, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la participación para "trabajar entre todos por proteger el presente y futuro de nuestros seres queridos". Por su parte, el líder del PP ha presentado en Madrid su 'Contrato con España', con el que promete impulsar una "reconstrucción" del país.

Pedro Sánchez ha endurecido su discurso contra el Partido Popular y Vox durante su acto de precampaña en Valladolid. Ante unos 2.800 asistentes, según la organización, el presidente del Gobierno ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder socialista considera que la próxima cita electoral será decisiva para mantener las políticas impulsadas durante su mandato y ha insistido en que los ciudadanos tendrán que elegir entre dos proyectos políticos muy diferentes. En este sentido, ha criticado los recortes aplicados por el PP durante sus anteriores gobiernos y ha advertido de que podrían ir más lejos si los populares llegan a La Moncloa con el apoyo de Vox.

Sánchez ha acusado a ambas formaciones de poner en cuestión medidas relacionadas con las pensiones, las bajas laborales y los derechos de las mujeres, mientras que, según ha denunciado, evitan plantear cambios que afecten a las rentas más altas. "Hachazos a lo de todos, pelotazo para los de arriba", ha afirmado ante los asistentes.

Sánchez pide acudir a las urnas el 29N

Acompañado por los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez ha reivindicado algunas de las medidas impulsadas durante su mandato, como el aumento del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y la ampliación de los permisos.

También ha defendido la sanidad y la educación públicas, así como los derechos LGTBI. Bajo el lema socialista 'la fuerza de la gente', ha pedido votar pensando especialmente en las mujeres: "Merecen vivir en un país seguro y con un Gobierno que proteja sus derechos y libertades sin mercadear con ellos".

En materia internacional, ha insistido en que "el no a la guerra seguirá siendo un lema de este partido y este gobierno en este contexto mundial actual". Además, ha asegurado que hasta la derecha sabe "que el Partido Socialista va a ganar las elecciones".

Sánchez plantea el 29N como una elección entre "4 años de avance o cuatro décadas de retroceso"

Pedro Sánchez ha querido marcar las diferencias con la oposición de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder socialista ha presentado la cita con las urnas como una decisión entre dos proyectos de país: "4 años de avance o cuatro décadas de retroceso". "Habrá muchas siglas en estas elecciones, pero sólo dos modelos de sociedad: uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie", ha subrayado durante su intervención.

El presidente del Gobierno también ha cargado contra el PP y Vox, a los que acusa de querer modificar derechos y medidas sociales. Según Sánchez, ambas formaciones han "empezado fuertes" hablando de "tocar las pensiones, las bajas, el derecho de las mujeres a votar y hoy el SMI pero claro de tocar el bolsillo de los de arriba nada".

En materia de vivienda, ha recordado el caso de Maricarmen, la anciana que falleció apenas unos días después de ser desahuciada. Además, ha criticado que PP y Vox hayan amenazado con recurrir los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo, después de que sus primeras propuestas fueran rechazadas en el Congreso. "Nosotros queremos regular a los de aticazos y los fondos buitre", ha defendido.

Sánchez ha acabado el mitin asegurando que el Partido Socialista "van a votar, van a ganar y van a gobernar cuatro años más".