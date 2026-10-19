Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Sánchez

Sánchez llama a movilizarse el 29N para proteger los derechos sociales: "Hasta la propia derecha cree que va a gobernar el Partido Socialista"

El presidente del Gobierno pide acudir a las urnas para defender los avances sociales.

Pedro Sánchez en Valladolid durante la campaña electoral

Sánchez durante un mitin de campaña | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre empieza a intensificarse. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este lunes dos actos políticos en los que han expuesto sus prioridades de cara a la cita electoral.

Desde Valladolid, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la participación para "trabajar entre todos por proteger el presente y futuro de nuestros seres queridos". Por su parte, el líder del PP ha presentado en Madrid su 'Contrato con España', con el que promete impulsar una "reconstrucción" del país.

Pedro Sánchez ha endurecido su discurso contra el Partido Popular y Vox durante su acto de precampaña en Valladolid. Ante unos 2.800 asistentes, según la organización, el presidente del Gobierno ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder socialista considera que la próxima cita electoral será decisiva para mantener las políticas impulsadas durante su mandato y ha insistido en que los ciudadanos tendrán que elegir entre dos proyectos políticos muy diferentes. En este sentido, ha criticado los recortes aplicados por el PP durante sus anteriores gobiernos y ha advertido de que podrían ir más lejos si los populares llegan a La Moncloa con el apoyo de Vox.

Sánchez ha acusado a ambas formaciones de poner en cuestión medidas relacionadas con las pensiones, las bajas laborales y los derechos de las mujeres, mientras que, según ha denunciado, evitan plantear cambios que afecten a las rentas más altas. "Hachazos a lo de todos, pelotazo para los de arriba", ha afirmado ante los asistentes.

Sánchez pide acudir a las urnas el 29N

Acompañado por los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez ha reivindicado algunas de las medidas impulsadas durante su mandato, como el aumento del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y la ampliación de los permisos.

También ha defendido la sanidad y la educación públicas, así como los derechos LGTBI. Bajo el lema socialista 'la fuerza de la gente', ha pedido votar pensando especialmente en las mujeres: "Merecen vivir en un país seguro y con un Gobierno que proteja sus derechos y libertades sin mercadear con ellos".

En materia internacional, ha insistido en que "el no a la guerra seguirá siendo un lema de este partido y este gobierno en este contexto mundial actual". Además, ha asegurado que hasta la derecha sabe "que el Partido Socialista va a ganar las elecciones".

Sánchez plantea el 29N como una elección entre "4 años de avance o cuatro décadas de retroceso"

Pedro Sánchez ha querido marcar las diferencias con la oposición de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder socialista ha presentado la cita con las urnas como una decisión entre dos proyectos de país: "4 años de avance o cuatro décadas de retroceso". "Habrá muchas siglas en estas elecciones, pero sólo dos modelos de sociedad: uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie", ha subrayado durante su intervención.

El presidente del Gobierno también ha cargado contra el PP y Vox, a los que acusa de querer modificar derechos y medidas sociales. Según Sánchez, ambas formaciones han "empezado fuertes" hablando de "tocar las pensiones, las bajas, el derecho de las mujeres a votar y hoy el SMI pero claro de tocar el bolsillo de los de arriba nada".

En materia de vivienda, ha recordado el caso de Maricarmen, la anciana que falleció apenas unos días después de ser desahuciada. Además, ha criticado que PP y Vox hayan amenazado con recurrir los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo, después de que sus primeras propuestas fueran rechazadas en el Congreso. "Nosotros queremos regular a los de aticazos y los fondos buitre", ha defendido.

Sánchez ha acabado el mitin asegurando que el Partido Socialista "van a votar, van a ganar y van a gobernar cuatro años más".

¿Quién ganará la elecciones generales del 29 de noviembre?: Esto dicen las últimas encuestas y sondeos

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados

Publicidad

España

Traslado migrantes en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno cifra en 96.058 las llegadas durante la entrada masiva

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada

Las claves de la comunicación no verbal en el mitin del PSOE: "El rostro de Sánchez refleja tensión"

Pedro Sánchez en Valladolid durante la campaña electoral

Sánchez llama a movilizarse el 29N para proteger los derechos sociales: "Hasta la propia derecha cree que va a gobernar el Partido Socialista"

Pedro Sánchez
PSOE

Sánchez prepara un decreto social cada martes hasta las elecciones del 29N

Profesores en huelga llevan sus reivindicaciones ante Ayuso con un 'escrache' que acaba con intervención policial
HUELGA PROFESORES

Cargas policiales en un escrache a Ayuso durante la huelga de docentes en Madrid

Feijóo presenta 'Contrato con España'
PP

Feijóo presenta su 'Contrato con España' con un millón de viviendas, subida de pensiones y elecciones si no hay presupuestos

El líder del PP plantea una "reconstrucción nacional" si llega a La Moncloa tras el 29N. Su documento recoge 12 compromisos, entre ellos reducir ministerios, reforzar las fronteras y mejorar los servicios públicos.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona
29N

Así queda el espacio a la izquierda del PSOE tras la falta de acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para pactar una lista única

La izquierda alternativa fracasa en su intento de concurrir bajo unas mismas siglas tras semanas de negociaciones hasta última hora del viernes, fecha límite para presentar las listas del 29N.

Playa del Trampolín de Ceuta

La jueza Tardón cita a tres consejeros de Ceuta y a tres policías por la entrada masiva de julio

Cándido-Conde Pumpido

El Pleno del Constitucional decidirá si admite el recurso del Defensor del Pueblo sobre la ley de nietos

Landaluce anuncia que dejará la alcaldía de Algeciras el 25 de octubre y defiende su inocencia

Landaluce anuncia que dejará la alcaldía de Algeciras el 25 de octubre y defiende su inocencia

Publicidad