¿Para qué sirve la Cámara Alta? La importancia de tener mayoría en el Senado

El Senado ha cobrado especial relevancia esta legislatura en la que el PP ha utilizado su mayoría en la Cámara como contrapeso al poder del Gobierno y sus socios en el Congreso, un poder que ahora quiere el PSOE, todo ello ante la posibilidad de que los populares lleguen a Moncloa después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Conseguir tres quintos del Senado no es fácil. Son unos 160 senadores, del total de 266 de esa Cámara. Su elección en las urnas difiere bastante a la del Congreso. De ahí que PP y PSOE busquen alianzas a sus extremos para imponerse en la Cámara Alta. El Senado, que apenas ha cobrado relevancia a lo largo de muchas legislaturas, ahora es determinante en la batalla electoral.

Conversaciones entre PP y Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes la existencia de conversaciones con Vox para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado, puesto que señalan que "sería un error" dejar el control de la Cámara Alta "al sanchismo", ha dicho.

"Sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta al Senado", ha señalado el líder del PP en una entrevista en Cope, en la que ha recordado que Vox tiene cinco senadores por designación autonómica y en este ámbito "hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro.

Elecciones generales

El 'efecto Maricarmen' y la convocatoria electoral habrían dado al PSOE un impulso de tres puntos en intención de voto, según el CIS. Tezanos sigue dando la victoria al PSOE de Pedro Sánchez. El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas indica que el PSOE sería la fuerza más votada con un 34% de los votos, tres puntos más que en septiembre. El PP se queda con el 22,2% de los votos, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1% de voto estimado y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1%, reflejando así un ligero crecimiento, mientras que Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos.

En la encuesta previa, realizada un mes antes, todavía no se había producido el desahucio de Maricarmen, que finalmente falleció, ni por lo tanto las movilizaciones por la crisis de la vivienda que han desembocado en la gran acampada de la Puerta del Sol. En aquel barómetro, el PSOE caía dos puntos, pero seguía ganando y mantenía una distancia con el PP de 5,5 puntos. Vox era la fuerza política que mayor rédito electoral sacaría entonces creciendo un 1,3%.

Este barómetro de octubre se ha realizado entre el 1 y el 6 de este mes y se han llevado a cabo 5.025 entrevistas.