¿Quién ganará la elecciones generales del 29 de noviembre?: Esto dicen las últimas encuestas y sondeos

El 29 de noviembre España está llamada a las urnas y dependiendo de a qué candidato escuchemos podría dar la sensación de que en las próximas elecciones generales ganarían todos. Pedro Sánchez confía en la movilización de los suyos y Alberto Núñez Feijóo, aunque apela por la prudencia tras lo ocurrido en 2023, es consciente de que todos los sondeos le dan como vencedor. Con este panorama y sabiendo que hasta el 13 de noviembre no arranca la campaña electoral vamos a repasar qué dicen las principales encuestas cuando todavía queda partido.

Sigma Dos

Una vez se ha cerrado el plazo para registrar las coaliciones de cara a las próximas elecciones y vista la incapacidad de la izquierda a la izquierda del PSOE para concurrir unidos el último sondeo de Sigma Dos para el Mundo realizado durante la primera quincena de octubre indica que el 31,5% de los españoles votaría al PP, que no obstante pierde apoyo y se sitúa próximo a su resultado de 2023. El 19,5 votaría a VOX y esta confianza de los españoles en el equipo de Santiago Abascal haría posible un gobierno de la derecha. El panorama es más sombrío para la izquierda, PSOE, Podemos y Frente Amplio se quedarían en 117 diputados frente a los 152 de la legislatura recién finalizada.

NC Report

Según los datos de NC Report para La Razón la falta de unidad entre Frente Amplio y Podemos le costaría hasta 22 escaños al bloque progresista. Esta división no se traduce en un traspaso de votos a Sánchez sino que principalmente beneficia a PP y a Vox que se repartirían entre 14 y 15 de los 22 escaños que perdería la coalición.

Centra

En Andalucía se ha publicado el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, señala que el PSOE-A empeoraría sus resultados respecto a las pasadas autonómicas, mientras que Vox los mejoraría. Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de mayo y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad.

GAD3

Según el barómetro de GAD3 para ABC, publicado el pasado lunes 12 de octubre Núñez Feijóo ganaría con un 31,4% de los votos y 133 diputados, cuatro menos que en 2023. Según el estudio de Narciso Michavila el PSOE muestra una mejoría con respecto al último barómetro. De los 105 que le otorgaba la encuesta publicada el pasado mes de septiembre pasaría a 107 aupado por la agitación de las calles. Vox se dejaría un punto respecto a Septiembre, pero seguiría teniendo la llave de la Moncloa e incluso podría duplicar su representación en el Congreso.

CIS

El CIS es el único que dibuja un escenario totalmente diferente. Tezanos, según el barómetro del pasado 14 de octubre, da la victoria al PSOE que sería la fuerza más votada con un 34% de los votos y una ventaja de casi 12 puntos con el PP.

Hasta el próximo 23 de noviembre se pueden publicar encuestas, así que seguiremos analizando cómo va evolucionando la intención de voto.