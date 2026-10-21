Feijóo promete "la mayor ayuda de la historia" a los jóvenes para comprar su primera vivienda si gobierna tras el 29N

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que si gana las elecciones generales del 29N, los jóvenes tendrán "la mayor ayuda de la historia" para comprar su primera vivienda. Entre las medidas previstas también se encuentran bonificaciones en el IRPF, deducciones fiscales, avales y el aplazamiento de impuestos durante la hipoteca.

El gallego lo ha anunciado durante un acto sobre vivienda en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde ha asegurado que las ayudas irán dirigidas a menores de 40 años que compren su primera casa, con el objetivo de que no caigan "en la desesperanza y en la desolación".

En este contexto, ha explicado que quiere facilitar el ahorro de quienes entran en el mercado laboral de dos maneras: con bonificaciones en el IRPF durante los primeros cuatro años de cotización y con una "hucha hogar joven", una cuenta con deducciones por las aportaciones y sin impuestos por los rendimientos.

Avales de hasta el 100%

Para aquellos no puedan ahorrar la entrada, los populares proponen avales de hasta el 100% del valor de la vivienda frente al banco. Además, los menores de 40 años que compren su primera vivienda tendrían una rebaja del 60% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el IVA.

También plantea que el joven no pague impuestos en el momento de la compra y que Hacienda le permita aplazarlos durante toda la duración de la hipoteca. Según Feijóo, alguien que tras cinco años trabajando compre una vivienda de 250.000 euros podría ahorrarse unos 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos para firmar la hipoteca.

Un millón de viviendas

El presidente popular ha reiterado su compromiso de construir al menos un millón de viviendas si llega al Gobierno, una promesa recogida en su 'Contrato con España'. Además, se ha comprometido a aprobar en sus primeros cien días la ley del suelo, la ley antiokupación y la ley de propiedad horizontal.

En cuanto a la Ley del Suelo, ha defendido reformarla "de forma urgente" para simplificar trámites como licencias y permisos, e implantar el silencio administrativo positivo a los 90 días. Es decir, si la administración no responde en ese plazo, la petición se entendería aprobada.

Deducciones fiscales

No obstante, Feijóo ha querido dejar claro que no busca enfrentar a propietarios e inquilinos. Por eso propone deducciones fiscales para ambos cuando renueven un contrato de alquiler hasta tres años, siempre que la subida de la renta esté por debajo del IPC.

Asimismo ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que le han "robado a los jóvenes el futuro y la esperanza". El PP quiere "una nueva generación de propietarios" y que quienes ahora protestan por la vivienda puedan tener una en la próxima legislatura, explica Feijóo.