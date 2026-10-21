Abascal, sobre el posible pacto con el PP en el Senado: "No vamos a hacer un espectáculo como ha hecho la izquierda"

En medio del debate sobre una posible fórmula estratégica para que el PP y Vox concurran juntos en las elecciones al Senado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que, si ese acuerdo se produce, lo anunciará sin hacer ningún "espectáculo" como, a su juicio, "ha hecho la izquierda" con el acuerdo de candidatura conjunta a la Cámara Alta entre el PSOE y Frente Amplio.

"Sobre un acuerdo con el PP, es algo que nosotros, sin ninguna duda, trataremos de hacer para evitar que en el Senado la alianza de los extremistas no robe a los españoles la mayoría y no les robe el cambio", ha afirmado en declaraciones a los periodistas en un acto de Vox en A Coruña.

Así, ha explicado que, "en cualquier caso", las conversaciones que se desarrollasen entre ambos partidos para ese acuerdo no se desarrollarán "públicamente, dando un espectaculo, como ha hecho la izquierda con sus acuerdos, que han parecido más una pitanza de buitres que otra cosa", ha dicho.

Dos máximas: "discreción" y "respeto"

"Yo creo que hay que ser muy serio ante las próximas elecciones del 29 de noviembre, y creo que los debates públicos y permanentes a través de los medios de comunicación no son convenientes, y no los haremos. Cuando haya una noticia que darles, no tengan ninguna duda de que se las daremos a ustedes en primer lugar", ha añadido.

Esta línea de la cautela, sostenida hoy por Santiago Abascal, coincide con la utilizada este martes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en declaraciones a COPE pidió "discreción y respeto" en lo que respecta a este asunto.

Precisamente ayer Feijóo reconoció la existencia de conversaciones con Vox para ese pacto en el Senado, e incidió en que "sería un error" dejar el control de la Cámara Alta "al sanchismo".

Objetivo común; en el aire, el 'cómo'

Ambos partidos coinciden tanto en el diagnóstico como en el objetivo de este acuerdo, y se muestran partidarios de actuar con "responsabilidad" y "altura de miras", con un reto común de relevar al Gobierno de Pedro Sánchez e impedir una mayoría absoluta de la izquierda en el Senado.

Sin embargo, no coinciden aún en cómo se ejecutará ese pacto. Con las listas ya cerradas desde el pasado viernes, el PP aboga por que Vox no se presente en algunas circunscripciones para aglutinar el mayor respaldo electoral posible en torno al PP, y a cambio los populares le cederían a Vox senadores por designación autonómica, es decir, aquellos representantes elegidos por los parlamentos de las comunidades autónomas, y no directamente por los ciudadanos en las urnas.

Como telón de fondo, está la posibilidad de que PP y Vox, con una candidatura única en la Cámara Alta, pudiesen obtener tres quintas partes de los escaños del hemiciclo, lo que les permitiría, por ejemplo, elegir a la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional. Con todo, se emplazan a alcanzar un pacto antes del lunes que viene.