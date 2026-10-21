Cargas policiales en una manifestación contra el acto de Santiago Abascal en A Coruña

Decenas de personas protestaron este miércoles en A Coruña por el acto que Vox, encabezado por su presidente, Santiago Abascal, tenía previsto realizar en la Plaza de María Pita. La concentración, denominada antifascista y con más de un millar de personas, ha derivado en cargas policiales: volaron sillas y piedras y se han vivido escenas de máxima tensión entre antidisturbios y manifestantes.

Antes del mitin de Vox, un numeroso grupo de ultraizquierda protestaba por la presencia Abascal en la ciudad. Separado por un cordón policial, el líder de la ultraderecha llegaba finalmente a la plaza.

Apenas se le pudo escuchar y, ya cuando se marchó, la tensión acumulada estalló: la policía ha cargado contra los manifestantes, que les han lanzado sillas, mesas, vasos y botella; los antidisturbios han respondido con gases lacrimógenos y disparos al aire.

Finalmente, los enfrentamientos han dejado varios heridos y se han prolongado durante algo más de una hora, hasta que la plaza ha sido completamente despejada.

El líder de Vox, por su parte, garantizó que si hay un cambio de gobierno "no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad y escuchar en libertad", después de que algunas personas intentaran impedir una atención suya ante los medios.

Así lo indicó Abascal en declaraciones ante los medios desde A Coruña, donde denunció que en esta precampaña y campaña electoral "lo que le queda" al presidente del Gobierno es "la violencia y la coacción". De hecho, denunció que en la plaza de María Pita, las personas que fueron a escucharle, se encontraron "la coacción de los cómplices y de los socios de Pedro Sánchez".

"Vox está disputando un escaño con la izquierda"

Explicó que en estos momentos, "según los datos de los que disponemos, Vox está disputando un escaño" por esta provincia "con la izquierda" y "eso es lo que quieren impedir los colectivos y los grupúsculos clásicos que hoy han acudido a esta plaza en auxilio de Pedro Sánchez, de su mafia, de su corrupción y de la invasión migratoria de la que todos ellos son cómplices".

Pese a ello, Abascal dejó claro que "no hay coacción, no hay violencia, no hay mordaza que pueda con nosotros". Además, garantizó que "con un cambio de gobierno, después de una movilización masiva, no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad y escuchar en libertad".

Señaló que si hoy Sánchez "estuviera en este atril intentando hacer una comparecencia ante los medios de comunicación, en esta plaza no habría nadie, habría tenido unos cordones de seguridad kilométricos" y "Marlaska habría garantizado que pueda hablar con tranquilidad, que pueda hablar en libertad".

Pide movilización

En este sentido, lamentó que de esta "coacción violenta solo nos protegen los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía", a quienes les dio las gracias. "El gran logro de Pedro Sánchez ha sido unir a todos los extremistas de España, al separatismo, al terrorismo, a la islamoizquierda y a los invasores que están agrediendo también a nuestros ciudadanos en Ceuta", denunció.

Ante eso, aseguró que solo se puede responder "de una manera muy contundente", que es "llamar a una movilización masiva el 29 de noviembre, porque es la única manera de ganarle a Pedro Sánchez". "Si la movilización es masiva el 29 de noviembre, no habrá ni trampa ni violencia que pueda con ella", concluyó.

Para acabar, reconoció que tiene una "espinita clavada" en Galicia, ya que Vox "tiene representación en toda España, tiene representación en Ceuta, en Melilla, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra y en el resto del territorio nacional", pero aún no en esta tierra, pero se mostró convencido de que "eso va a terminar el 29 de noviembre".