CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta sufre un nuevo apagón tras el "cero energético" de esta mañana
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria que sacude Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio.
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Ceuta ha sufrido este miércoles un "cero energético" que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la ciudad. El corte se produjo alrededor de las 09:45 horas, tras la caída del grupo de distribución de la zona centro, y la recuperación comenzó sobre las 10:15 horas de forma progresiva y por fases. En estos momentos, vuelve a sufrir otro apagón.
Un día más en el que la ciudad autónoma de Ceuta continúa sumida en la crisis migratoria. Ya han pasado 83 días desde la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio. Ahora, el Gobierno ceutí da un paso más y acude al Tribunal Supremo para denunciar la inactividad de la Administración General del Estado.
El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para tramitar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes adultos que llegaron de manera masiva e irregular a la ciudad y que todavía permanecen en ella.
Según los últimos datos actualizados por el Gobierno ceutí, alrededor de 15.000 migrantes continúan en la ciudad tras aquella entrada masiva, de los que unos 3.300 serían menores.
La situación también ha llegado al debate político internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a Ceuta y ha acusado al Gobierno español de "no hacer nada al respecto" ante la "entrada masiva y repentina". Asimismo, ha advertido de que Europa está acabada si no cambia su política migratoria.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Milei acusa a los socialistas de fomentar la "invasión" por intereses electorales
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha criticado la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, que ha calificado como un ejemplo del "accionar de la izquierda".
Asimismo ha acusado a los socialistas de promover la llegada de migrantes con fines electorales: "Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vox advierte de que la crisis migratoria de Ceuta anticipa lo que puede ocurrir en Baleares
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha advertido de que la situación migratoria vivida en Ceuta podría repetirse en Baleares: "Lo que ha pasado en Ceuta es la bola de cristal de lo que le espera a Baleares".
En línea con la petición realizada el martes por Prohens para activar el retorno de migrantes en las islas, siguiendo el ejemplo de Ceuta, Cañadas ha reclamado que "se ponga en marcha la devolución de ilegales": "El que delinque se va, el que viene a vivir de las ayudas se va".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El 57% de los discursos de odio detectados en septiembre aludieron a la crisis migratoria
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó en septiembre un total de 96.270 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias, un 4,7% menos que en agosto, cuando registró 101.025 mensajes.
Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 57% de los contenidos detectados estuvieron relacionados con la crisis migratoria de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta sufre un doble apagón
Ceuta vuelve a sufrir un apagón este miércoles después del corte generalizado de suministro eléctrico registrado a primera hora de la mañana, que dejó sin luz a toda la ciudad autónoma.
El primer incidente se produjo alrededor de las 09:45 horas debido a un fallo en el grupo electrógeno de la zona 11, situado en la zona centro, que provocó un "cero energético" en el conjunto de la ciudad.
La recuperación del suministro comenzó sobre las 10:15 horas, aunque se realizó de forma progresiva y por zonas. Aunque en estos momentos un nuevo apagón afecta a la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 30 migrantes en casas-patera
La Policía Nacional ha localizado a más de 30 migrantes ocultos en varias casas-patera de la barriada del Príncipe, en Ceuta, durante un operativo policial que continúa en desarrollo.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la actuación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas acusa al Gobierno de "inacción"
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, criticó la actuación del Gobierno central antes, durante y después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad, y ha expresado su esperanza de que se produzca un cambio de Ejecutivo el próximo 29 de noviembre.
Vivas ha lamentado que la situación no muestre avances y ha asegurado que el Gobierno "tenía información de lo que iba a pasar y no hizo nada". Asimismo, ha afirmado que, durante los hechos, el Estado disponía de "capacidades y medios para contener la invasión sin necesidad de generar una consecuencia letal", pero, según su versión, tampoco actuó.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cuerpo y Saiz visitan Ceuta
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viaja este martes a Ceuta para presidir la firma de un convenio con la Cámara de Comercio en la sede de la institución y para mantener una reunión con empresarios, sindicatos y representantes del Gobierno de Ceuta en la sede de la Delegación del Gobierno.
A las 12:30 horas, presidirá la reunión del Comité Especializado de Situación, también en la Delegación del Gobierno. Al término del encuentro, atenderá a los medios de comunicación junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ejerce además como portavoz del Gobierno.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Localizan el cuerpo sin vida de un migrante en el mar
La Guardia Civil ha localizado el cadáver de un migrante que flotaba en aguas del puerto de Ceuta, concretamente en el muelle de Poniente. El hallazgo se produjo este martes por la tarde, cuando agentes del Servicio Marítimo detectaron el cuerpo.
El fallecido, un varón en avanzado estado de descomposición, vestía ropa de baño y llevaba aletas. Entre las hipótesis iniciales, se contempla que intentara llegar a nado a algún buque desde Marrueco
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas confía en la justicia
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), expresó el martes su "plena confianza en la justicia" para esclarecer lo ocurrido en la frontera ceutí los días 30 y 31 de julio, cuando entraron más de 80.000 personas.
Se ha referido al recurso que la Ciudad presentará ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" del Estado ante aquella entrada masiva. El presidente ha justificado esta decisión al señalar que, en los tres meses transcurridos, "no ha habido ni una sola devolución".
"Se presentará porque en tres meses no ha habido ni una sola devolución, tengo mucha confianza en la justicia, en el Supremo y en la Audiencia Nacional", ha afirmado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trump pide a Europa un cambio de política
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a España de no actuar ante la llegada de migrantes procedentes de Marruecos: "Llegaron por decenas de miles, inundaron España, y España no ha hecho nada".
También ha defendido restrictiva política migratoria y vinculaba la situación en Europa, especialmente en España y Francia, con la inmigración, atribuyendo la presencia de migrantes a las movilizaciones de los estudiantes y sindicatos.
"Los mandan, entran, llegan de todas partes del mundo, de países que tienen muchos, muchos problemas. Europa tiene que cambiar la forma en la que hace las cosas", ha asegurado el republicano ha insistido en la necesidad de modificar las políticas migratorias europeas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta participa en Turespaña para fortalecer su imagen tras la entrada masiva
El área de Turismo de Ceuta participa esta semana en la "VI Convención Turespaña", que se celebra en Zaragoza, con el objetivo de "reforzar la imagen turística" de la ciudad, abrir nuevos mercados y trabajar por su recuperación económica tras la entrada de miles de personas por la frontera a finales de julio.
La representación de la Consejería de Turismo de Ceuta está integrada por el director general, Juan Antonio Hidalgo, y el asesor delegado de la misma, Fernando Rodríguez, junto con Javier Lesmes, coordinador de Servicios Turísticos, según ha informado el Gobierno ceutí.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno aprueba 1,3 millones de euros para la protección de las mujeres en Ceuta
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 1,3 millones de euros en ayudas para cinco entidades que trabajan en la protección y asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres en Ceuta. La medida incluye la creación de una unidad multidisciplinar para reforzar la prevención y la atención ante casos de violencia de género, violencia sexual y trata con fines de explotación sexual en el contexto de la crisis humanitaria que atraviesa la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Varios juzgados de Ceuta investigan denuncias por supuestas agresiones de militares a migrantes
Varios juzgados de Ceuta investigan denuncias por supuestas agresiones de militares a migrantes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio. Según fuentes del TSJA, se están recibiendo denuncias en distintos juzgados. La investigación se produce después de que Amnistía Internacional denunciara presuntas torturas y vejaciones en un informe que el Ministerio de Defensa remitió a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas expresa su confianza en la justicia para conocer la verdad
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha expresado su "plena confianza en la justicia" para esclarecer lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio. Vivas ha defendido el recurso ante el Supremo por la "inactividad" del Estado y ha denunciado que "en tres meses no ha habido ni una sola devolución". "Los españoles merecen la verdad", ha sentenciado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trump dice que España "no está haciendo nada" en Ceuta
El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a poner el foco en España por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario ha acusado al Gobierno español de no actuar ante la entrada masiva de migrantes: "España no hace nada al respecto", ha asegurado. Además, ha advertido de las consecuencias para el continente europeo si no cambia su política migratoria: "Europa tiene que cambiar su forma de ser. Tiene que cambiar sus costumbres, o no quedará Europa". Sus declaraciones llegan en respuesta a una pregunta sobre los disturbios en Francia.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta lleva al Supremo la "inacción" del Estado
El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la inactividad de la Administración General del Estado en relación con la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para tramitar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de las personas mayores de edad que accedieron de manera masiva e irregular a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio y que continúan permaneciendo en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobertura
Sigue en directo las últimas noticias sobre la situación en la ciudad autónoma de Ceuta, que hoy cumple 83 días.
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