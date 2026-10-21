Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta sufre un nuevo apagón tras el "cero energético" de esta mañana

Ceuta ha sufrido este miércoles un "cero energético" que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la ciudad. El corte se produjo alrededor de las 09:45 horas, tras la caída del grupo de distribución de la zona centro, y la recuperación comenzó sobre las 10:15 horas de forma progresiva y por fases. En estos momentos, vuelve a sufrir otro apagón.

Un día más en el que la ciudad autónoma de Ceuta continúa sumida en la crisis migratoria. Ya han pasado 83 días desde la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio. Ahora, el Gobierno ceutí da un paso más y acude al Tribunal Supremo para denunciar la inactividad de la Administración General del Estado.

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para tramitar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes adultos que llegaron de manera masiva e irregular a la ciudad y que todavía permanecen en ella.

Según los últimos datos actualizados por el Gobierno ceutí, alrededor de 15.000 migrantes continúan en la ciudad tras aquella entrada masiva, de los que unos 3.300 serían menores.

La situación también ha llegado al debate político internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a Ceuta y ha acusado al Gobierno español de "no hacer nada al respecto" ante la "entrada masiva y repentina". Asimismo, ha advertido de que Europa está acabada si no cambia su política migratoria.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.