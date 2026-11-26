El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado de nuevo numerosos reproches al presidente del Gobierno, echándole en cara especialmente la gestión económica: " Venía debatir con el que ha sido presidente durante ocho años, pero es usted un tertuliano"

Feijóo ha propuesto que las familias numerosas tengan carácter vitalicio y se mantengan las ayudas incluso cuando los hijos e hijas se vayan del hogar: "La gente tiene derecho a perseguir el éxito, pero lo que hace este Gobierno es perseguir a esa gente. Ustedes, cada vez que un español lo intenta, lo machacan a impuestos".

En ese punto, Feijóo ha desglosado propuestas como el IVA cero para la cesta básica de alimentos mientras la inflación esté por encima de la media de la UE, deflactar el impuesto de la renta a los trabajadores, bajar los impuestos a la luz, pedir al autónomo la cuota 0.

"El señor Sánchez presume de lecciones de economía, debe ser su tesis electoral", le ha espetado. Además se comprometió a presentar los Presupuestos en primavera para 2027 y otro para el 2028. "A mí me gustan las cuentas, y a ustedes los cuentos", ha concluido.

Primera intervención de Pedro Sánchez

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado el debate a cuatro reclamándole al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las preguntas que no le respondió en su cara a cara de hace una semana. "El señor Sánchez no contesta nada, solo huye y esta noche seguramente volverá a huir, pero España sí que necesita respuestas", ha apuntado el líder popular, quien ha dicho que frente a esto él ofrece "verdad, decencia y gestión".