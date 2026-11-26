El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido durante el debate electoral a cuatro de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre el "triunfo del modelo socialdemócrata" frente a las propuestas económicas del PP y Vox. El jefe del Ejecutivo ha reivindicado el crecimiento económico de España, la creación de empleo y las subidas del salario mínimo, al tiempo que ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por sus planteamientos fiscales y de reducción del gasto público.

Sánchez ha destacado la proyección internacional de la economía española tras el nombramiento de Pablo Hernández de Cos como presidente del Banco Central Europeo y ha elogiado el "intenso ritmo de creación de empleo, un hito histórico que demuestra la pujanza" del país. También ha defendido que su modelo económico permite compatibilizar el crecimiento con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de los salarios. "El propósito es no involucionar, no hacer un giro de 180 grados", ha asegurado.

Las propuestas de Vox y la motosierra de Milei

Uno de los momentos más destacados del bloque económico ha llegado cuando Sánchez ha cuestionado la propuesta de Vox de reducir el gasto público en 112.000 millones de euros anuales, una cifra que ha comparado con el coste de servicios esenciales como las pensiones y la sanidad pública.

"Lo que propone el señor Abascal y Vox es un recorte con la motosierra de 112 mil millones de euros al año. Dice que es moderado, pero si eso es el gasto anual en pensiones o todo el sistema sanitario público. ¿Cuál ha sido el resultado en Argentina de esa motosierra? La recesión económica que ha llevado Milei, el amigo de Abascal y también de Feijóo. ¿Queremos una economía que siga avanzando o que involucione de la mano del de las tijeras y el de la motosierra", ha afirmado.

El candidato socialista ha utilizado así la figura del presidente argentino, Javier Milei, para cuestionar las consecuencias que, a su juicio, tendrían las políticas económicas defendidas por Vox y PP. Sánchez ha insistido en que España debe mantener su actual modelo de crecimiento y ha advertido contra un posible cambio de rumbo tras las elecciones.

"Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood"

Sánchez también ha acusado a los dos líderes de la derecha de mantener un discurso contradictorio sobre la protección social y los servicios públicos. En concreto, les ha reprochado su actuación parlamentaria en cuestiones como las pensiones, la vivienda y los impuestos sobre los productos básicos.

"Las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés"

"Me conmueve ver a Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood cuando en el parlamento han votado en contra de revalorizar las pensiones conforma al IPC, limitar el precio a los alquileres, bajar los impuestos a los servicios básicos... Esta la realidad, señores Abascal y Feijóo, esto no es un bulo; es la hipocresía de dos partidos que no han pensado en el bien común ni el interés general de los ciudadanos", ha señalado. "Las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés", se ha mofado del candidato popular.

El presidente ha defendido que las elecciones del próximo domingo también servirán para decidir si España mantiene su actual política económica o adopta un modelo diferente. Ya en su intervención inicial había reivindicado que el país continuara siendo un motor de crecimiento en Europa y una referencia internacional.

En este sentido, ha pedido que no se entregue el Gobierno a quienes considera representantes de la "internacional ultraderechista" y ha advertido contra la aplicación en España de políticas similares a las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina. "Las sociedades no avanzan viajando al pasado", ha afirmado, antes de insistir en su propuesta de "perseverar en el avance".

Colau reivindica la subida del SMI

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, también ha cuestionado durante el bloque económico las propuestas de Santiago Abascal. La exalcaldesa de Barcelona ha recordado que el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, planteó una reducción del gasto público de 112.000 millones de euros anuales, una medida que considera incompatible con el mantenimiento de los servicios públicos.

"Significaría, evidentemente, desmantelar los servicios públicos y las pensiones de este país. Pero no lo vamos a permitir", ha advertido Colau, que ha defendido la necesidad de mantener la inversión pública.

La candidata también ha destacado la labor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, aunque ha reconocido que la situación económica sigue siendo complicada para numerosas familias. "Los bolsillos de las familias no van bien", ha afirmado, señalando especialmente el problema del acceso a la vivienda y la desigualdad en el reparto de la riqueza.