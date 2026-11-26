Ada Colau ha abierto el debate electoral a cuatro de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un mensaje contra la violencia machista dirigido a Santiago Abascal. "¿No va a condenar la violencia machista?", le ha espetado al inicio del encuentro. La candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona ha reivindicado el papel de las mujeres en los próximos comicios y ha advertido de que su participación será decisiva para determinar quién gobierna España.

"Las mujeres no vamos a parar y no vamos a callar hasta que las víctimas sean cero"

"Las mujeres no vamos a parar y no vamos a callar hasta que las víctimas sean cero", ha asegurado Colau en su primera intervención, en la que ha situado la lucha contra la violencia machista como una de las cuestiones fundamentales de estas elecciones.

Abascal ha respondido cargando contra las políticas del Gobierno y de Frente Amplio: "El mayor machismo que hay en España el que ustedes han importado", ha afirmado. El líder de Vox ha rechazado abordar el asunto en los términos planteados por Colau: "No voy a hablar de lo que quieren Sánchez y Colau cuando ellos lo ordenen. Y menos de aquellos que han condenado a las mujeres a la inseguridad más brutal, de un espacio como el de Colau que excarceló a los violadores en España o de un presidente del Gobierno que se ha dedicado a importar violadores, ha multiplicado las agresiones sexuales a las mujeres por tres o se rodeó en un Peugeot de una banda de guarros".

"La violencia machista no es un tema menor"

La candidata de Frente Amplio ha insistido en la importancia de acudir a las urnas el próximo domingo y ha lanzado una advertencia contra las formaciones que niegan la violencia machista. "Vamos a ir en masa a votar el próximo domingo y tenemos el poder de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar. La violencia machista no es un tema menor", ha sentenciado.

Colau también ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su condena "contundente" de la violencia machista, aunque ha cuestionado la posibilidad de que los populares gobiernen con Vox: "No sé cómo se puede plantear con un partido que no la condena". Feijóo, por su parte, ha replicado que este Gobierno "es el que menos ha defendido a las mujeres": "Usted sabrá".