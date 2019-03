El Presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha amenazado a Zapatero con no apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado si a cambio no recibe más autogobierno para el País Vasco. De retirar su apoyo al Gobierno en ese sentido, Zapatero se vería obligado a adelantar las elecciones.



Urkullu ha asegurado que el Gobierno vasco y el español "han de ser conscientes" de que si los socialistas no se comprometen con el autogobierno del País Vasco "recogerán sus frutos: la posible caída del Gobierno Zapatero a la que contribuiría de manera protagonista el lehendakari".

"Patxi López boicotea las posibilidades reales de incrementar la capacidad de autogobierno"

Urkullu ha realizado estas afirmaciones durante su discurso en el acto de conmemoración del 115 aniversario de la fundación del PNV en la sede de Bilbao de este partido ante numerosos militantes y dirigentes de la formación nacionalista.

El presidente del PNV ha insistido en que si el PSOE "quiere contar con el PNV debe comprometerse con el autogobierno de este país" porque, según ha recordado, la disposición de su partido a un acuerdo para lo que resta de legislatura "está vinculada con el traspaso de todas las competencias pendientes del Estatuto de Autonomía".

"Esperamos respuesta de Zapatero", ha insistido Urkullu, quien también ha asegurado que "jamás" habría pensado que "un lehendakari de este país se negase a incrementar la capacidad de autogobierno de Euskadi".

También ha sido muy crítico con la actitud del PSE y el Gobierno de Patxi López, a quien ha acusado de "intentar descabalgar" al PNV de las instituciones en las que aún mantiene responsabilidades y de "boicotear las posibilidades reales de incrementar la capacidad de autogobierno" de Euskadi con "la denuncia" y "la amenaza del sabotaje político".