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PP y UPN alcanzan un principio de acuerdo para presentarse en coalición en las elecciones generales del 29-N

Fuentes de Génova han confirmado a EFE que el principio de acuerdo tendrá que ser ratificado por el partido navarro.

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN)

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN) EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro han llegado a un principio de acuerdo para presentarse en coalición. Así lo han confirmado a EFE fuentes de Génova, que han precisado que Se trata de un principio de acuerdo que tendrá que ser ratificado por UPN en sus órganos internos han confirmado a EFE fuentes de Génova.

Por su parte, el partido navarro no ha confirmado la noticia e insiste en que la información tiene que ir en primer lugar a los órganos del partido, que son los que toman las decisiones. En la tarde del martes se celebrará el Consejo Político de la formación navarra donde tendrá que ratificar.

El nombre de la coalición electoral será 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular' y el candidato de la misma a la Presidencia del Gobierno será el presidente nacional del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

En las pasadas elecciones de 2023 los dos partidos se presentaron por separado en Navarra, donde se disputaban cinco escaños en el Congreso, y obtuvieron un diputado cada uno. El lunes, el presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, adelantó que estaban manteniendo negociaciones con UPN para concurrir juntos a las elecciones generales, como ha sucedido en la mayoría de los comicios.

"El PP está haciendo todo lo posible para que ese acuerdo se produzca", sostuvo el diputado popular, quien insistió en que el partido de Feijóo tiene "total voluntad" de que haya un acuerdo.

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