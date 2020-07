Unidos Podemos registra la moción de censura contra Rajoy: "Nuestro país está en una situación de emergencia"

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado este viernes en el Congreso su moción de censura contra Mariano Rajoy y, según ha dicho la portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, el objetivo es "lanzar un mensaje muy claro de que hay una alternativa seria, firme y contundente al PP".

Además, ha lanzado un aviso al PSOE: "Si se vota 'No', se está sosteniendo al PP en el Gobierno". "Es la alternativa de un de país nuevo que no tolera más las prácticas corruptas de saqueo de lo público del PP --ha enfatizado--. Basta ya de corrupción, de ensañamiento y de no entendimiento de la realidad plurinacional del país".

Eso sí, Montero ha admitido que, a día de hoy, hay más votos en contra que a favor de la moción de censura, pues Unidos Podemos sólo cuanta con 67 diputados --menos de la quinta parte del Congreso-- y, de momento, sólo tiene seguro el respaldo de su socio electoral de Compromís, que tiene cuatro votos.

Aún así, la dirigente del partido morado ha asegurado que esta iniciativa lanza un "mensaje claro" de "esperanza" y de que existe una "alternativa clara" al "Gobierno corrupto de Rajoy". "Hay esperanza y hay alternativa. Se puede sacar al PP del Gobierno", ha enfatizado.

Por ello, ha instado al PSOE y al resto de fuerzas de la oposición que han rechazado la iniciativa a leerse el texto que Unidos Podemos ha presentado para argumentar la necesidad de plantear su moción, y les ha pedido que reflexionen sobre si van a seguir o no sosteniendo a Rajoy en el Gobierno.