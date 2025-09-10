Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Sindicatos

La "vigilia" de los sindicatos: UGT Y CCOO se encierran para defender la reducción de la jornada laboral

Durante toda la noche y encerrados en una parroquia, es el punto de partida a una jornada marcada por concentraciones en todo el país para "exigir las retirada de las enmiendas a la totalidad", en palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Vigilia de sindicatos

Encierro nocturno de los sindicatos para defender la reducción de la jornada laboral | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Casasús
Publicado:

Como una auténtica "vigilia" previa al día importante; CCOO y UGT, junto con el apoyo de entidades sociales, se han encerrado en la parroquia San Carlos Borromeo del barrio madrileño Entrevías.

Entre esas paredes y con colchones en el suelo; los secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, acompañados por las secretarias generales de la comunidad de Madrid, Susana Huertas y Paloma López; han pasado la noche del martes hasta las seis de la mañana, hora a la que Sordo y Álvarez, han puesto rumbo a Barcelona. En esa ciudad se van a unir a la manifestación convocada en la sede de la patronal catalana para conseguir reducir la jornada laboral en España. Pepe Álvarez, secretario general UGT, asegura que es un espacio de historia y muy simbólico: "Ha acogido las luchas más reivindicativas vecinales por la democracia".

"Un proyecto que pretende mejorar la vida de 12 millones de trabajadores"

Una protesta para denunciar que el Congreso de los Diputados vaya a tumbar el proyecto de ley que pretende reducir de 40 horas semanales a 37 horas y media la jornada laboral. Álvarez asegura que "ya es hora", en nuestro país hace más de cuarenta años que no hay una reducción legal. Es una propuesta rechazada por el propio Junts, PP, y Vox; Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, quien se ha acercado hasta el encuentro, asegura que esta "alianza de estas tres fuerzas políticas" no se entiende.

Por su parte, Unai Sordo, secretario General de CCOO, insiste en que "a la hora de la verdad, las derechas nacionalistas catalanas y españolas coinciden en ponerse de acuerdo para quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras"; a su vez añade "tendrán que explicar a las personas afectadas que no van a subirle un 7% del salario por hora, que sería la consecuencia de la reducción de la jornada laboral".

Una "reivindicación muy sentida por la mayoría de la población", afirma Sordo. Se trata de una ley que aporta calidad de vida, "trabajar menos para vivir mejor, es muestro lema", apunta Álvarez; explica que "la tecnología permite que tengamos más tiempo libre", además, habla de la productividad, un factor que se consigue si se compactan las horas de trabajo. Ambos secretarios generales estarán presentes en las protestas a favor de la reducción de la jornada laboral que tendrá lugar en nuestro pañis a lo largo del día; por la mañana en Barcelona, frente a la sede de Fomento del Trabajo; y por la tarde en la capital, frente al Congreso de los Diputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

El Consejo de Ministros aprueba las medidas contra Israel: "España no puede permanecer impasible ante tanto muerto inocente"

Rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros

Publicidad

España

A3 Noticias de la Mañana (02-09-25) Pedro Sánchez sobre las causas abiertas contra su entorno: "Hay jueces haciendo política"

Sánchez vs Netanyahu: lo que gana y lo que pierde España

Begoña Gómez.

Begoña Gómez declara como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado junto a su asesora por presunta malversación en la contratación

Vigilia de sindicatos

La "vigilia" de los sindicatos: UGT Y CCOO se encierran para defender la reducción de la jornada laboral

Congreso
PERMISO PARENTAL

El Congreso aprueba la ampliación del permiso parental con apoyo de todos los partidos, excepto Vox

Leire Díez en el Senado
CASO KOLDO

Leire Díez acusa a Óscar López de maniobrar contra Sánchez en las primarias investigando sobre las saunas

Alberto Núñez Feijóo
Educación

Feijóo se reúne con la RAE para estudiar un nuevo diseño de la asignatura de Lengua y Literatura y garantizar el español en todo el país

Para el líder popular, la educación es la "columna vertebral" de su proyecto político y debe basarse en el mérito, la esfuerzo y la excelencia.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno
Visado de Zapatero

Estados Unidos sugiere retirar el visado a Zapatero por su cercanía con Maduro: "¿La señal para el quitavisas?"

El subsecretario de Estado estadounidense ha sugerido en redes sociales que podría retirar el visado de Zapatero. Aunque lo hizo en un tono irónico, el mensaje se interpreta como una advertencia.

José Luis Ábalos

Ábalos responde a las críticas de su exmujer: "A mi no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía"

Imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El Gobierno respalda al fiscal general mientras el PP exige su dimisión tras el juicio oral abierto por el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece en el Senado

El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le pone una fianza de 150.000 euros

Publicidad