Feijóo se reúne con la RAE para estudiar un nuevo diseño de la asignatura de Lengua y Literatura, y garantizar el español en todo el país

Con el objetivo de "unir a la sociedad en torno a nuestros valores comunes, en lugar de generar conflictos", y "fomentar la igualdad después de demasiados años de un Ejecutivo que la ha socavado", el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el director de la Real Academia Española (RAE) para elaborar un nuevo diseño del currículo educativo de la asignatura Lengua y Literatura.

El encuentro tuvo lugar este martes en la sede de la RAE, donde Feijóo conversó con el director, Santiago Muñoz Machado, y con varios académicos de la institución. La idea central de la propuesta es que sean los expertos quienes marquen las directrices de las materias fundamentales en la educación española, siguiendo un modelo que el PP ya impulsó con la Real Academia de la Historia para la asignatura de Historia.

"Queremos construir al lado de los que saben", expresó Feijóo en unas declaraciones recogidas por su partido. Según explicó, los populares quieren que en el futuro existan "contenidos comunes y currículos diseñados por expertos", siempre respetando los usos de la lengua "sin inventos políticos que solo buscan dividir" y asumiendo estrictamente las pautas que defina la institución académica.

Una educación sin ideología

En el caso de que el PP gobernase en un futuro, el gallego aseguró que su proyecto educativo pondrá fin al "adoctrinamiento" y tendrá "garantía de oportunidades". Para ello, considera esencial desideologizar la educación en Primaria y la ESO, a la vez que armonizar los contenidos en todas las comunidades autónomas. Puso como ejemplo lo que ya se busca con una prueba EBAU común para todos los estudiantes.

En ese sentido, subrayó que un cambio educativo profundo no solo fortalecerá las aulas, sino también al país. "Un Gobierno mejortraerá una Educación mejor; una Educación mejor traerá una España mejor; y contaremos con los mejores para lograrlo", afirmó durante el encuentro.

El líder popular defendió que la enseñanza en España debe basarse en principios como el mérito, el esfuerzo y la excelencia, pero también en valores como la igualdad, la libertad y el respeto, pilares que, según dijo, aseguran un futuro sólido para el país.

El español, en todo el país

Otro de los puntos que remarcó Feijóo fue la necesidad de garantizar que la lengua española esté presente en el sistema educativo en todas las Comunidades Autónomas, aunque siempre con respeto hacia las lenguas cooficiales. Recordó que el futuro Gobierno de su partido velaría por el cumplimiento de este derecho constitucional "en todas las etapas del sistema educativo y en toda la nación", al mismo tiempo que se acatarán las sentencias que dictan los tribunales sobre este ámbito.

Para el presidente popular, la educación es "la columna vertebral" de su proyecto político. Enfatizó que fomentar la excelencia es la vía para devolver a los españoles la igualdad de oportunidades y reactivar el ascensor social, que considera hoy frenado por "sectarismo, incompetencia e incoherencias" del actual Ejecutivo del PSOE.

Lamenta que España encabece el ranking de ninis

Feijóo también comentó los últimos resultados de la OCDE, publicados este martes. Mostró su inquietud porque el informe refleja una caída en la calidad educativa del país y le preocupa que un tercio de la población adulta en España tiene un bajo nivel de comprensión lectora, una cifra que ha empeorado en cuatro puntos durante la última década. Además, lamentó que España siga encabezando el ránking europeo de los 'ninis', jóvenes que ni estudian ni trabajan.

