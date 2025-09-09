El Congreso aprueba la ampliación del permiso parental con apoyo de todos los partidos, excepto Vox

El Congreso da luz verde al Real Decreto Ley aprobado el pasado mes de julio en Consejo de Ministros que amplía los permisos de nacimiento a 17 semanas y añade 2 semanas de permisos retribuidos para cuidados.

El nuevo permiso parental que ha sido convalidado por todos los partidos políticos, excepto Vox, amplía "tres semanas", hasta un total de 19 (aparte de las tres de lactancia, que sumarían 22), de los permisos retribuidos por paternidad y cuidados.

Se ha acordado por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley. La iniciativa ha salido adelante con una mayoría de 313 votos a favor (PSOE, PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN), 33 abstenciones (de Vox) y ningún voto en contra.

Se amplían los permisos de paternidad

En concreto, son 17 semanas de permiso por nacimiento que los progenitores podrán disfrutar durante los 12 primeros meses del bebé, y otras dos semanas adicionales retribuidas para cuidado del menor, a partir del primer año de vida y hasta que el niño cumpla 8 años. En el caso de las familias monoparentales, se amplía a 32 semanas el permiso por nacimiento y cuidados (28 semanas de permiso por nacimiento durante el primer año y 4 semanas de permiso retribuido por cuidados en sus primeros 8 años de vida).

Estos permisos tienen la misma validez para casos de adopción, acogimiento familiar o guarda, y se suman al permiso de lactancia, que sigue siendo de 3 semanas.

A las dos semanas adicionales por cuidado (4 en el caso de las monoparentales) podrán acogerse también de forma retroactiva aquellas familias que tuvieron un bebé después del 2 de agosto de 2024.

Con esta medida dan cumplimiento a la directiva europea y zanjan un expediente sancionador que suponía pagar a Europa una multa de más de 9.000 euros diarios desde el mes de agosto de 2024.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asegura durante el debate en el Congreso que la medida coloca "a la vanguardia de Europa" y beneficiará este año "a casi un millón de personas".

Mientras, las diputadas del Partido Popular y de Podemos coinciden en acusar al Gobierno de hacer "trilerismo" con esta medida porque consideran que "mezclan" semanas y "manipulan" los datos.

"El Gobierno ha utilizado una estrategia trilera, manipulando datos, utilizando la acumulación por lactancia para hacer ver que este real decreto suponía un avance", ha denunciado la diputada de Podemos Noemí Santana.

"¿Era necesario que España tuviera que vivir el bochorno de verse sancionada y condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por llegar tarde a las políticas de conciliación y corresponsabilidad?", ha criticado la diputada del PP Carmen Fúnez.

