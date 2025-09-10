Sánchez vs Netanyahu: lo que gana y lo que pierde España

Los expertos aseguran que las nueve medidas que anunció Sánchez para presionar a Tel Aviv no van a ser tan contundentes como el presidente espera. Alberto Priego, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Comillas, ha asegurado en el informativo matinal de Antena 3 Noticias, que se trata de un "choque diplomático clásico, de libro" en el que ambos gobierno tratan de "escenificar la crisis". Lo hicieron a través de la retirada de sus embajadores, según Priego, algo habitual.

Lo más complejo es la consolidación del embargo de armas a Israel a través del Real Decreto Ley que anunció Sánchez. Algo que se lleva aplicando, según Moncloa, desde octubre de 2023. Según el exembajador de España ante la ONU, Chencho Arias,

Pedro Sánchez pretende contentar a su socio de gobierno, Sumar y también a sus socios habituales, los independentistas de Esquerra y Bildu de cara a las próximas negociaciones para los presupuestos generales del Estado. Califica las medidas del presidente del Gobierno como mera publicidad, "lo hace por razón de política interna, quiere tapar lo que salga de su mujer esta semana", asevera Arias. Así de contundente ha sido el exembajador de España ante la ONU en una entrevista en Espejo Público.

Diferencias entre Gaza y Ucrania

"Sánchez usa mucho la palabra genocidio" pero "por qué no lo hace por lo que hace Rusia", se pregunta Arias: "España compra gas ruso y Rusia ha podido fabricar aviones para bombardear Ucrania". "Yo no me creo que a Sánchez se le ha abierto el corazón al ver el sufrimiento en Gaza porque más sufrimiento hay en Ucrania".

Las bases de Morón y Rota

Ese Real Decreto, que prohíbe el tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a Israel, no podrá frenar el envío de armas de Estados Unidos a Israel a través de las bases españolas de Morón y de Rota. Por lo que la administración de Trump, principal proveedor de armas para Israel, seguirá teniendo vía libre para distribuirlas. De hecho, España puede estar al tanto de la presencia de ese material armamentístico pero no de su destino ya que el Pentágono no está obligado a informar de si el material que circula en esas bases será o no enviado a Israel.

Las medidas aprobadas por el Gobierno

Las medidas anunciadas por el Gobierno contra Israel, al que acusa de cometer un "genocidio" en Gaza, ya están en vigor, salvo las que afectan al tránsito de buques en puertos españoles y a la importación de productos, que se implementarán en los próximos días.

El Consejo de Ministros tramitó este martes las iniciativas planteadas la víspera por el presidente Pedro Sánchez, entre ellas un real decreto ley destinado a consolidar el embargo de armas a Israel. No obstante, dicho decreto aún no ha sido aprobado, ya que requiere adaptarse al marco jurídico europeo y, según reconoce el propio Ejecutivo, su redacción resulta especialmente compleja de articular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com