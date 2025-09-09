Ábalos responde a las críticas de su exmujer: "A mi no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El escaño de José Luis Ábalos en el Congreso está vacío en pleno inicio del curso político después de que su exmujer, en las últimas horas, haya concedido varias entrevistas donde ha insinuado que el Ábalos guarda dinero en el extranjero.

El exministro socialista Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, no logró que un juzgado prohibiese cautelarmente la emisión o la pospusiera hasta que finalice la instrucción del 'caso Koldo', como había solicitado.

Ábalos responde a su expareja en 'Ok diario': "A mi no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía, pero en este caso ya no es una pareja cualquiera, es la madre de mis hijos". "Esa falsedad, esta hipocresía, este cinismo, todo esto duele", añade.

Tras la denuncia presentada por parte del exministro, el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid abrió diligencias previas que, según ha sostenido Ábalos, continúan su curso pese a que no se hayan adoptado las medidas cautelares pedidas por su defensa.

"Las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho, son herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales", ha defendido Ábalos en la red social X.

Ábalos dice estar "dolido", pero ni confirma ni desmiente lo que dice su exmujer en la entrevista. Carolina Perles ha hablado prácticamente de todo: sobre la visita de Delcy Rodríguez en Barajas, que el ministro siguió órdenes de Marlaska y del propio Pedro Sánchez y que semanas más tarde pidió que se borraran las cámaras del aeropuerto. También sobre el presunto dinero que podría tener Ábalos oculto y destaca que desde que dejó el Ministerio no ha hecho otra cosa que viajar.

