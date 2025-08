El PP considera que Santos Cerdán "deja entrever" una posible financiación ilegal del PSOE

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, insiste en que el informe de la UCO noes del todo real porque él mismo asegura que no ha hecho "nada" de lo que se le acusa en el informe de la Guardia Civil.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), Juan Bravo, considera que las palabras de Cerdán en la entrevista concedida a 'La Vanguardia' desde la cárcel, se deja entrever que sí hay financiación irregular en el Partido Socialista. "No lo dice claramente pero deja entrever" cuando le preguntan si hay financiación irregular del partido y él dice que "que él sepa, no".

"Quizá de la entrevista lo más importante sería lo que no dice claramente pero deja entrever cuando, por ejemplo, le preguntan si hay financiación ilegal del PSOE y él dice 'que yo sepa no', pero que él sepa. No dice que no, siendo una persona muy importante dentro de la estructura del PSOE", ha afirmado Bravo en 'Antena 3'.

Además, Bravo cree que Santos Cerdán tiene "bastante más información" de la que dice porque era ""la persona de confianza" del presidente Pedro Sánchez. "Hemos oído audios en los que hablaban de mordidas, en los que hablaban de otras cuestiones, y él es el que, de alguna manera, podrá dar explicaciones", ha declarado mientras delega en la Justicia para que los españoles "conozcan la verdad".

Los 'populares' aseguran estar "en guardia" y "localizables" pese a que Alberto Núñez Feijóo ya ha realizado el balance del curso político previo a las vacaciones de verano. El 'caso Koldo', dicen, les obligan a estar alerta porque "cada día se conocen nuevas situaciones de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez" y ve un adelanto electoral como un escenario que "podría pasar en cualquier momento", a pesar de que Sánchez lo ha negado en varias ocasiones. "Debería pasr por dignidad en el ámbito de la política y eso nos obliga a estar preparados", dice Juan Bravo.

