Leire Díez acusa a Óscar López de maniobrar contra Sánchez en las primarias investigando sobre las saunas

La exmilitante del PSOE Leire Díez negó el lunes ante comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado haber mantenido una relación "política, personal o de colaboración oficiosa" con Santos Cerdán "ni una sola palabra" ni haber tenido "contacto" alguno con el presidente Pedro Sánchez.

La conocida como 'fontanera' de Ferraz acusa ahora al ministro de Transformación Digital, Óscar López, de haber maniobrado "contra Pedro Sánchez" durante las primarias del PSOE del 2017, buscando información sobre las saunas que regentaba su suegro, ya fallecido, y padre de Begoña Gómez.

Leire Díez reconoce que entonces había "fuego amigo" del partido y señala directamente al ministro López y también a Antonio Hernando (actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales), por buscar información sobre el asunto de las saunas que -supuestamente- comprometía al suegro del presidente del gobierno español.

Se trataría de un 'secreto a voces' entre las filas socialistas: "Sabemos que personas del PSOE muy vinculadas al presidente fueron a investigar asuntos de las saunas", insistía Díez. Sin embargo, desde el entorno del ministro Óscar López lo niegan tajantemente.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta insistió en que se encontraba realizando una "investigación" para publicar "uno, dos o tres libros" sobre el "mal funcionamiento de las instituciones". Durante su comparecencia también negó "querer acabar" con el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, por orden del PSOE.

Leire Díez, imputada

La exmilitante del PSOE Leire Díez está imputada por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la UCO y otras cargos. Así, el PP vinculó los hechos con una supuesta operación por parte de los socialistas para "perseguir" a la UCO, encargada de investigar el 'caso Koldo'.

Fue a raíz de una denuncia de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC), cuando el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid abrió diligencias previas contra Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

