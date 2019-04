Trias, contra la candidatura de Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona: "Sus tics autoritarios me ponen la piel de gallina"

Albert Rivera se lo ha ofrecido, Manuel Valls dice que se lo está pensando, y eso ha sido suficiente para que los demás partidos de Barcelona hayan reaccionado. La actual alcaldesa ha preferido no hacerlo, le ha cedido la tarea a su número 2. "Refleja que no tienen una alternativa de Gobierno y hay que recurrir a candidatos que no viven en la ciudad".



Por si acaso califica al posible candidato de Ciudadanos de pasado. El mismo argumento que utiliza el PSC. Los socialistas catalanes atacan el legado politico del ex primer ministro de Francia con el partido socialista.

El ex alcalde de Barcelona reconvertido en independentista, Xavier Trias, arremete contra la persona: "Es sabido que tiene unos tics autoritarios me ponen la piel de gallina".



Algo que no comparten en el PP. Xavier Albiol dice que Valls es un verdadero demócrata que prefiere centrar el anuncio en la decisión de un partido que saca pecho de primarias internas. Y a la que se refiere con ese ultimo dedo es a Carina Mejías, la candidata de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales