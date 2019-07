El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha reclamado una negociación con el Gobierno para acordar las condiciones para un futuro referéndum sobre el estatus jurídico de Cataluña, y ha rechazado otra declaración unilateral de independencia (DUI) si hay condenas a los políticos catalanes juzgados por el 'procés': "No me parece nada oportuna".

En un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, Torrent ha insistido en el mensaje que mantiene su partido ante la investidura de Sánchez, ante la que ERC no va poner "líneas rojas" pero tampoco va a dar "cheques en blanco", y ha pedido negociación. Según ha dicho, su formación política no está para "bloquear nada ni a nadie", pero se pregunta qué PSOE y qué presidente Sánchez se va a encontrar, "el del diálogo o el del 155", ha añadido.

El presidente del Parlamento catalán ha dicho que su presencia hoy en Madrid para dar una conferencia es "una anomalía" porque él plantea propuestas "y el presidente Sánchez sigue ausente en Cataluña". "No ha hecho absolutamente nada para resolver el conflicto", ha añadido.

"Hoy no sabemos si tiene una propuesta, quizá la tiene y no la presenta porque teme a la opinión de la ciudadanía. Y si no tiene ninguna, el problema aun sería mayor, un país no se puede gobernar sin proyecto", ha agregado. Torrent ha insistido a lo largo de su conferencia que la única solución para Cataluña es un referéndum en el que los ciudadanos de esa comunidad decidan el estatus jurídico, para lo que ha reivindicado pactar las condiciones para que se celebre, lo que ha llamado "un pacto de claridad". "No provocaría cambios inmediatos, arrojaría luz al conflicto y ofrecería un horizonte de esperanza para las partes", ha agregado.

Ese pacto, ha añadido, debe alcanzarse entre quien tenga mayorías parlamentarias para poder tomar decisiones como un cambio legal que permita ese referéndum. "Es evidente que la ley puede adaptarse a la voluntad popular", ha insistido. Desde el punto de vista del independentismo, ha asegurado que las bases para el referéndum ya existen y se debe convocar, y ha añadido que falta por saber qué plantea el Gobierno. "Si el Estado opta por la represión, será sólo cuestión de tiempo que el independentismo pase del 48% al 60%", ha advertido.