Toni Cantó dice que lleva "unos días" empadronado en Madrid y dice que Isabel Díaz Ayuso "le inspira"

Toni Cantó daba la sorpresa este miércoles a última hora al confirmarse su fichaje por el PP para concurrir a las elecciones en Madrid bajo la batuta de Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha explicado en Antena 3 por qué este viraje tras ser uno de los desencantados que ha dejado Ciudadanos en los últimos días.

Tras conocerse la noticia surgió la polémica por saber dónde estaba censado Toni Cantó ya que la ley electoral de Madrid obliga a estar empadronado en la región a todo aquel que quiera concurrir a las elecciones de la Asamablea de Madrid.

Cantó ha reconocido en Antena 3 que se empadronó en Madrid "hace unos días, cuando decidí dejar la política" y volver a trabajar como actor.

El político y actor ha recalcado que su sí es "para poner mi granito de arena" y ayudar "de la forma que sea" aunque ha evitado aclarar si irá en las listas o no después de que algunas informaciones apunten que no puede ir en ellas de cara a las elecciones en Madrid 2021 al no cumplir el requisito de la ley electoral de llevar al menos 2 meses empadronado en la comunidad.

"No tengo ni idea, yo no necesito la política para vivir. Hago esto porque creo en ello y porque creo en ello y porque quiero devolver a la Comunidad de Madrid una pequeña parte de lo que me ha dado y porque creo que la Comunidad de Madrid es importante que esté bajo un Gobierno de centro derecha. Estar o no en las listas, aunque agradezco muchísimo el gesto de Ayuso y Casado, y de qué forma ayudar lo iremos concretando en los próximos días, pero para mí no es lo esencial" ha dicho.

Cómo le ofrecieron irse al PP

Toni Cantó ha dicho que recibió "una invitación de Miguel Ángel Rodríguez para hablar con ellos de la posibilidad de contribuir de la forma que fuera a la campaña y yo me presenté allí y les dije que sí".

El actor ha asegurado que Isabe Díaz Ayuso es "una líder que me inspira" y considera que es la "única posibilidad que hay" de mantener el "mando en manos de centro derecha".