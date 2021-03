Toni Cantó desmiente que tenga alguna oferta del PP y asegura que retomará su carrera en la televisión

Toni Cantó ha sido la última réplica del terremoto político desatado con la moción de censura en Murcia. El hasta ahora líder de C's en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha ironizado con que por el momento solo ha recibido ofertas de dos productoras de televisión y que "no tiene ninguna del PP". Además Cantó ha asegurado que va a aceptar dichas propuestas porque "la política ya no me ilusiona, tengo que empezar a ver qué hago con mi vida".

Cantó ya ha firmado su renuncia como diputado y tiene como objetivo volver a su vida antes de la política aunque no ha descartado seguir como militante de Ciudadanos pese al descontento ante la dirección de Inés Arrimadas. "Lo que vimos ayer en la Ejecutiva es política viejuna, la de cómo la gente se atornilla a un puesto y no toma ninguna responsabilidad, es la política que no me gusta", ha manifestado a los periodistas.

Cantó ha insistido en que quería "por todos los medios" que el equipo de Arrimadas tomara decisiones para que Cs no vaya al "desastre". Ha denunciado que le ofrecieran "negociar en un despachito un puestito" en la Ejecutiva "como si fuera un jarrón chino". "No estoy para eso", ha recalcado y asegura que sigue "creyendo en el partido, pero no en quien lo dirige", ha resumido.

Toni Cantó ha vuelto a destacar a Albert Rivera como "amigo" con el que comenta "la actualidad política de todas las partes" y "un gran ejemplo de cómo se deben asumir responsabilidades".

El valenciano ha vaticinado que "la única posibilidad" que le queda a Ciudadanos para las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo es presentarse con el PP. "Si la cúpula fuera inteligente estratégica y tácticamente", con el objetivo de no acabar peor de lo que está tras "la negociación con Pedro Sánchez, la prórroga del estado de alarma, la malísima campaña en Cataluña con el 'abracito' y la última decisión absolutamente dramática" en Murcia.