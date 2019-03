"Yo soy Tomás Gómez, quiero ser candidato del PSOE para la Comunidad Autónoma de Madrid y no hay nadie más que haya dicho eso. Yo tengo serias dudas de que haya alguien más que vaya a presentar su candidatura. Es más, estoy convencido de que no, (aunque) sería legítimo, me gustaría, ¡yo lo quiero!", ha afirmado.

Tomás Gómez, que ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid (PSM), ha llegado a dar su "palabra de honor" de que, si hay primarias, presentará su candidatura, y ha advertido de que su "fortaleza psicológica no es de roca, es de criptonita".

Acompañado de media docena de miembros de la Ejecutiva Regional, Gómez ha ofrecido a los medios una comparecencia eufórica en la que ha reiterado que es "absolutamente falso" que el presidente del PSOE, Manuel Chaves, ni nadie de la Ejecutiva Nacional le "haya pedido que no sea candidato", ni le haya trasladado "cualquier discrepancia" con su candidatura.