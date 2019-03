Respaldo casi unánime en el Congreso a la misión en Libia

Los diputados de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera, han sido esta martes las voces discordantes en la Cámara Baja, al decir "no" a la participación española en la intervención militar en Libia, que han achacado más a la voluntad de "controlar" que a la de "proteger" a la población civil. Ambos han criticado además la "doble moral" de la comunidad internacional, que sólo quiere defender sus "intereses geoestratégicos" y convive con otros "tiranos".



Llamazares, que ha recuperado la pegatina del 'No a la guerra', ha sido el primer diputado en subir a la tribuna y decir "no" a la intervención en Libia y un "quién le ha visto y quién le ve" ha sido su primer mensaje al jefe del Ejecutivo. El diputado de IU ha recordado que Zapatero enarboló "la pancarta del 'No a la guerra" en Irak, más tarde dijo un "sí pero" en Afganistán y ahora está en "la foto" de la coalición de París, "rememorando la de las Azores". Este tema ha protagonizado el rifi rafe más intenso del pleno, entre Llamazares y Zapatero.



El diputado gallego, por su parte, ha subrayado que esta operación tienen por objeto neutralizar unas armas y unas defensas "con las que los atacantes han armado al régimen libio".

El PP apoya, pero exige información

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha apoyado como estaba previsto la intervención militar de España en Libia, aunque ha afirmado que "no esta claro" que consiga el objetivo para el que fue diseñada: expulsar al líder libio del poder.

En su intervención ante el pleno del Congreso, el presidente de los populares ha dejado claro que "el mundo será mejor si Gadafi se va", pero acto seguido ha manifestado sus dudas sobre un conflicto que corre el riesgo de convertirse en una "guerra civil" y "enquistarse". Dudas que, como ha dicho Rajoy, tienen que ver con la falta de información.