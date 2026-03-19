Irene Montero y Gabriel Rufián organizarán un acto conjunto en Barcelona para reflexionar sobre el futuro de la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso ha organizado un acto con Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Acto similar al del 18 de febrero con Emilio Delgado. El objetivo es agitar de nuevo el debate de unidad para intentar hacer frente al auge de PP y Vox y crear un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales.

Se prevé que en el acto, también participen exdirigentes como Xavier Domènech, de los Comunes en los años de Pablo Iglesias y que sigue siendo una referencia intelectual. El acto se celebrará bajo el lema "¿Qué hay que hacer?".

Enorme expectación

El acto ha desatado una enorme expectación por la popularidad de Gabriel Rufián en los últimos tiempos y el eco que tienen sus pasos. "Se trata solo de una charla", dicen las fuentes consultadas, "nada más y nada de coalición".

La propuesta, que ha ido mutando desde que presentó el acto con Emilio Delgado en Madrid, pasa por un acuerdo entre todas las fuerzas de izquierdas del país, ERC, EH Bildu y BNG, para unirse en torno a un proyecto y eliminar que haya competición electoral entre las candidaturas para sumar todos los votos posibles "provincia a provincia". En principio, se presentaría una sola lista para tener "eficacia" y la confección de cada candidatura se abordaría de manera mixta, dando entrada a representantes de varios partidos.

El último sondeo del CIS

Según el último sondeo publicado por el CIS y, hilando el acto protagonizado por Gabriel Rufián e Irene Montero, el sondeo reduce 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto. El PSOE lograría el 31,8% de los votos.

La izquierda se quedaría en 7,1% SUMAR y Podemos con un 2,29%. El portavoz de ERC en el Congreso, escala posiciones siendo el cuarto favorito como presidente del Gobierno con un 5,8% de encuestados que dicen preferirlo.

Tras conocer los resultados en Castilla y León, donde Podemos y la coalición IU-Sumar se han quedado fuera de las Cortes castellanas y leonesas. Gabriel Rufián volvió a incidir en un mensaje en la red social X avisando de que la izquierda se una porque "no hacer algo es pura negligencia".

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