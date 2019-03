Talegón, abucheada en la marcha contra los desahucios: "Me dio pena ser el centro y acabé llorando"

De la ovación al abucheo en una sola semana. La secretaria de las Juventudes Internacionales Socialistas saltó a la palestra tras sacarle los colores a los dirigentes de su partido reunidos en un hotel de lujo en la localidad lusa de Cascais.

Tras abogar por un PSOE más cercano a la calle y desvinculado de los coches de alta gama, de los hoteles de cinco estrellas o de una vida que nada tenga que ver con el ideario socialista, Betariz Talegón al salir de una conferencia de su partido este sábado fue acompañada de López Aguilar a Colón donde se sumó a la manifestación contra los desahucios y en la que ambos socialistas fueron abucheados hasta el punto de tener que abandonar la marcha escoltados.

En una entrevista en el programa de laSexta Noche Talegón ha asegurado que tan sólo fue "un pequeño grupo de gente" los que han empezado a abuchearlos y añade que "ha venido mucha gente que intentaba protegernos". La joven socialista ha matizado además que se sumaron a la marcha por Colón "y no cuando estaba finalizando" además añadió que "con la atención y con la pena que me estaba dando que el centro de atención fuese yo, he acabado llorando, porque era una situación dura".