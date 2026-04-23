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El AVE entre Málaga y Madrid reanuda su servicio el 30 de abril

El servicio se encontraba suspendido desde principios de febrero por los daños ocasionados por las intensas lluvias.

Imagen de archivo de un tren AVE

El AVE entre Málaga y Madrid reanuda su servicio | EFE

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Ángela Clemente
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La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abrila las 12:00 horas.

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumple de esta manera con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea se cortó debido a los daños por las lluvias

Fue el pasado 4 de febrero cuando la línea de alta velocidad quedó cortada a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

Hace unos días, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, resaltaba "la magnitud" de la obra "que ha habido que afrontar" en la localidad malagueña de Álora para recuperar la Alta Velocidad entre Málaga y Madrid. También criticaba que haya otros responsables de instituciones que actúen "con cinismo".

Puente publicó en su perfil de 'X' un vídeo de Adif en el que se puede apreciar la envergadura de los trabajos que se han llevado a cabo en Álora, con importantes movimientos de tierra, desmonte de vías y desmontaje parcial del muro de contención existente.

Adif comunicó que los trabajos se han desarrollado en un desmonte de 540 metros de longitud y 35 metros de altura, con un muro de pilotes anclado en el pie del talud de 325 metros de largo y 15,5 metros de alto. Unos 60 metros del muro colapsaron sobre la vía el 4 de febrero, a causa de las intensas y prolongadas lluvias que azotaron la provincia de Málaga, lo que causó graves daños a la infraestructura y a las instalaciones ferroviarias.

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