Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes en una ceremonia presidida por los reyes de España

Los reyes de España han entregado el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, al escritor mexicano Gonzalo Celorio, en una ceremonia en el Paraninfo de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares.

El premiado, que llegó al recinto con más de una hora de antelación, fue recibido con honores por una compañía militar mixta liderada por la Brigada de paracaidistas y con una sección de cada uno de los tres ejércitos.

Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) ha sido distinguido por el jurado como "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado", así como autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

El Rey Felipe VI ha asegurado que Gonzalo Celorio encarna en su vida y en su obra la "expresión viva de ese fecundo encuentro" de las tradiciones literarias española y mexicana, dos países entrelazadas "por la lengua y la cultura". "Gonzalo Celorio encarna, tanto en su vida como en su obra, la expresión viva de ese fecundo encuentro entre ambas tradiciones.

También ha resaltado una estrecha vinculación con España, formado por maestros mexicanos y del exilio español. Una vida y trayectoria que nos recuerdan que México y España son más que países hermanos: culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo", ha asegurado el monarca, durante su discurso de clausura de la ceremonia de entrega del galardón.

Felipe VI ha agradecido a Celorio por representar, en su obra y en su vida, "ese diálogo fecundo entre tradición y creación, entre memoria y porvenir, entre México y España". "Por enriquecer, en definitiva, nuestra lengua y nuestro patrimonio literario", ha señalado.

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