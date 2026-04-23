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Javier Hidalgo se acoge a su derecho a no declarar en el Senado y se ciñe a su testimonio en el Supremo

El exCEO de Air Europa solo ha matizado algunas cuestiones, pero ha permanecido callado la hora y media que ha durado la comisión

Javier Hidalgo, exCEO de Globalia

Javier Hidalgo decide no declarar en el Senado tras su testimonio en el Supremo | Europa Press

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Alberto de Castro | María Rodríguez
Publicado:

Solo dos días después de su comparecencia en el Tribunal Supremo como testigo, Francisco Javier Hidalgo (exCEO de Globalia) ha acudido a la comisión de investigación del Senado, en la que se ha negado a hacer declaración alguna. "En mi anterior comparecencia ya manifesté todo lo relativo a este caso, el pasado martes también lo hice en el Supremo. Me acogeré a mi derecho a no declarar y no contestaré a sus preguntas", ha dicho el empresario nada más comenzar la sesión.

Después, han comenzado las preguntas de los partidos de la oposición, PP y VOX, que le han interrogado sobre su relación con el comisionista Víctor de Aldama o sobre sus supuestas reuniones con Begoña Gómez y Ábalos. Precisamente, sobre este último tema sí que ha querido matizar, poco antes de acabar la comisión.

Ante la acusación del PP de contradecirse en sus declaraciones en el Supremo y la Audiencia Nacional, el empresario ha querido aclarar que en una se refería a reuniones para traer mascarillas y en otra a las reuniones sobre los préstamos para rescatar la aerolínea. "He querido intervenir porque me está acusando de un delito, me está diciendo que yo he mentido", ha afirmado en una de las intervenciones, aunque no ha negado que esas reuniones tuviesen lugar.

También ha querido hablar sobre ese rescate, sobre los 450 millones que recibió la compañía y que, según la oposición, han salido del dinero de la ciudadanía. "La compañía ha devuelto 600 millones y 150 de intereses a lo que usted llama los españoles", se ha defendido.

Son los únicos asuntos sobre los que se ha pronunciado Javier Hidalgo en su segunda comparecencia en la Cámara Alta, después de que lo hiciera en noviembre de 2024, esa vez en el marco del 'Caso Koldo'.

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