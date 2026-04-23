Vídeo: Tensión por el choque entre la jueza y la abogada del PSOE durante los interrogatorios del caso Kitchen

La jornada del juicio del caso Kitchen ha estado marcada no solo por las declaraciones, sino también por la tensión en la sala. El enfrentamiento entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha ido en aumento durante los interrogatorios. La magistrada intentaba limitar las preguntas y la letrada respondía con constantes protestas: "Hoy voy a protestar por todo".

El choque se ha hecho evidente desde el inicio del interrogatorio a Mariano Rajoy. Cada intento de la abogada por ampliar el foco encontraba el freno del tribunal, que insistía en ceñirse a los hechos de la causa. "Protesto, por si se me olvida", llegó a decir De Pascual en uno de los momentos, en una sesión que ha ido ganando tensión con cada intervención.

A lo largo de la vista, la letrada ha tratado de introducir cuestiones relacionadas con la caja B o mensajes entre Rajoy y Bárcenas, aunque sin éxito. La jueza interrumpía reiteradamente para reconducir el interrogatorio, mientras el expresidente reconocía algunos episodios, como el conocido "Luis, sé fuerte", en un ambiente cada vez más tenso dentro del tribunal.

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