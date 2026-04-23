Jorge Azcón, sobre la "prioridad nacional": "Lo que no se puede hacer es leer una frase a medias"

Sigue la polémica en torno a la "prioridad nacional". Vox ha conseguido cerrar este término tanto en el acuerdo de gobierno para Extremadura como en el de Aragón. El ganador de las elecciones al parlamento aragonés, Jorge Azcón, ha defendido en Espejo Público que dicha exigencia "solamente es viable si cumple con el principio de legalidad".

En una entrevista con Susanna Griso, Azcón ha reprochado que "lo que no se puede hacer es leer una frase a medias", por ello, ha pedido no quedarse con la primera parte del enunciado de ese punto del acuerdo, sin atender al "detalle estructural" de la segunda, en el que se especifica que la prioridad nacional "solamente es viable si cumple con el principio de legalidad".

Azcón argumenta que ningún punto del acuerdo se ha aprobado "sin tener un informe de los Servicios Jurídicos de Aragón" que respalde la legalidad. Añadió además que "todo lo que tiene que ver con extranjería no es competencia del Gobierno de Aragón" y desviando el foco consideró "mucho más grave" que Salvador Illa ponga como criterio para tener el permiso de residencia el conocimiento del catalán en lugar del conocimiento del español.

El presidente ha garantizado que "se va a atender a todo el mundo, en la Consejería de Sanidad, en los hospitales y en los centros de salud, exactamente igual que se les atendía, no va a haber ni un solo cambio" y ha denunciado que se trata de un "debate interesado" en el que "se está intentando inocular el miedo".

Insiste en que lo pactado está dirigido a aplicarse en el acceso a la vivienda o a ayudas sociales criterios que hoy se aplican "con normalidad" en otras comunidades autónomas y que "están dentro de la legislación española", que "tienen que ver fundamentalmente con el arraigo, con la pertenencia al territorio, con la residencia legal, con el número de años que se lleva viviendo, el estar empadronado, el tener residencia".