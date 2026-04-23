Elecciones Andalucía 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

Los ciudadanos que participen en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2026 tienen la posibilidad de solicitar que no se les envíe propaganda electoral a su domicilio. Este procedimiento, cada vez más utilizado, permite a los electores reducir la recepción de sobres con papeletas y publicidad remitida por los partidos políticos durante la campaña.

El mecanismo para evitar estos envíos se articula a través del censo electoral. En concreto, los ciudadanos deben inscribirse en un registro habilitado por el Instituto Nacional de Estadística que permite excluir sus datos del listado utilizado por las formaciones políticas para el envío de propaganda.

Solicitud a través del censo electoral

La petición se realiza mediante la llamada "exclusión de copias para propaganda electoral". Este trámite puede completarse de forma telemática a través de la sede electrónica del INE o de manera presencial en los ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Para realizar la solicitud online, es necesario disponer de un sistema de identificación válido, como certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve. Una vez tramitada la petición, el elector queda inscrito en una lista que impide que sus datos sean facilitados a los partidos para envíos postales.

El plazo para solicitar esta exclusión no es permanente. Debe realizarse antes de que se cierre el censo electoral vigente para cada convocatoria. En el caso de las elecciones andaluzas, este periodo suele finalizar semanas antes del inicio oficial de la campaña.

La exclusión del censo únicamente afecta al envío de propaganda electoral por correo postal. No impide la recepción de información política por otras vías, como llamadas telefónicas, mensajes o publicidad en internet.

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