Extraditan de Cuba a España a Martiño Ramos, el profesor gallego buscado por violar a una alumna

El profesor gallego Martiño Ramos Soto fue extraditado este miércoles a España desde Cuba, país en el que fue detenido tras haberse fugado con una condena a 13 años de prisión por la agresión sexual de una menor.

Fuentes policiales han confirmado que el condenado, detenido por las autoridades cubanas en noviembre, ha embarcado en un avión que llega al aeropuerto de Madrid.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión.

Búsqueda de Martiño

Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Orense, donde el fugitivo fue militante de la formación En Marea. La Policía confirmó además que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha que publicó la Policía Nacional en la lista de los diez fugitivos más buscados, Martiño Ramos es natural de Ourense y tiene 50 años. Está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Detención en Cuba

El profesor fue detenido en Cuba. Las autoridades cubanas comunicaron a España la detención de Martiño, quien fue condenado a 13 años de prisión por dicha agresión sexual.

La Policía Nacional había pedido a Cuba extremar las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto. Sobre el pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre.

El fugitivo huyó de España en julio. Sus redes sociales le terminaron delatando, y es que una vez en Cuba, se abrió una página en la que utilizaba otro nombre, el de Martin, y en la cual aparece con un cambio radical de aspecto.

Ahora, se vendía como un fotógrafo profesional y se integraba en la vida cultural de La Habana. Aún así, hay algo que llama la atención, el itinerario de su fuga: de España a Portugal, luego a Brasil y por último a Cuba: "Nos sorprendió por cómo lo había hecho, sabía que estaba planificado y utilizaba medios técnicos", asegura Fernando González, sección Fugitivos Policía Nacional.

El pasado 31 de octubre, la Audiencia Provincial de Ourense emitió un auto de solicitud de extradición desde Cuba. Tras los últimos acontecimientos, la petición de extradición "ya ha sido tramitada por el Ministerio de Justicia".

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