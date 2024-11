Siguen los reproches políticos tres semanas después de la DANA

Los mensajes de todos los políticos se repiten. Unidad, todos juntos, reconstrucción, tal y como han repetido hoy Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, a su llegada al CECOPI en Valencia "Venimos a responder a la demanda de los valencianos de que haya ayudas. Que liberemos calles de lodo", "centrarnos en el trabajo". Algo que también ha secundado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón: "Estamos muy centrados en la reconstrucción".

Pero, siempre hay un pero, las desavenencias han llegado cuando se ha tratado de buscar responsabilidades, Torres considera que no tiene "que añadir nada porque la ciudadanía tiene claro lo que ocurrió. Los pasos, la cronología y lo que tenía o no que hacerse por los responsables públicos", una forma velada o no tanto de cargar contra el gobierno autonómico del Partido Popular.

Por su parte Carlos Mazón ha insistido en que ha demostrado que él estuvo localizable por una llamada realizada el día de la Dana al alcalde de Cullera. Mazón ha asegurado que "se ha visto que sí estábamos comunicados y sí que le llamé. No quiero entrar en más polémicas. Seguir con la reconstrucción".

Las responsabilidades políticas

A partir de aquí el lío político. El PSOE incide en que la clave está saber dónde estaba Mazón las tres horas de la comida, algo en lo que ha insistido Ximo Puig, expresidente de la Generalitat. La actual secretaria general del PSOE valenciano y ministra de Ciencia, Diana Morant ha dicho que "si Feijóo sigue manteniendo su confianza y apoyo a Mazón estará ligando su destino al de Mazón".

Los socios de gobierno del PSOE, sus aliados de Podemos, también han pedido la dimisión o destitución del presidente de la Generalitat pero han resaltado también que el presidente del Gobierno debe asumir su responsabilidad "por inacción, por no haber tomado el mando cuando debía", ha dicho su portavoz María Teresa Pérez.

La oposición pide a Sánchez responsabilidades

Otros dos grupos más han pedido responsabilidad a Pedro Sánchez. El primero ha sido Vox que ha dicho que ha dicho que el presidente del Gobierno tiene "negligencia criminal, es a él a quién queremos ver sentado en el banquillo", ha dicho su portavoz nacional José Antonio Fúster, y al respecto de una posible moción de censura contra Mazón han asegurado que "jamás votarán junto a un grupo independentista (por Compromís)".

Por su parte el Partido Popular ha insistido en que Mazón dio "las explicaciones necesarias", según el presidente de Murcia, López Miras. Por su parte Alberto Núñez Feijóo ha defendido la unidad y el compromiso frente a la reconstrucción de Valencia, considera que los políticos "debemos reflexionar".

Cuando la respuesta ciudadana supera a la política, se debe priorizar la humildad. "Si la Generalitat y el Gobierno quieren estar a la altura de la gente, ambas deben estar obligadas a evaluar desde la crítica y la autocrítica lo ocurrido". Ha pedido a sus compañeros de la Generalitat "seguir dando la cara, ayudando. Dando explicaciones, asumiendo errores. Y hacer de la reconstrucción una obligación".

También ha arremetido contra el presidente del Gobierno al que le ha dicho que "los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa" y al que ha hecho tres peticiones que asuma su responsabilidad, la ampliación de ayudas y la constitución de un grupo de expertos independientes.

