Feijóo advierte a Mazón: "Cuando se ha perdido la confianza, hay que volver a ganársela"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana a través de un enfoque sin fallos, instando al PP regional y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a recuperar la confianza de los ciudadanos. "No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias", ha advertido.

Tres días después de que Mazón anunciara en el parlamento valenciano que no buscará la reelección si no logra liderar esta reconstrucción, Feijóo ha señalado la importancia de recuperar la confianza. "Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones".

Además, Feijóo ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por, según él, "esconderse" ante una emergencia nacional que no debería recaer solo en una comunidad autónoma. Exigió medidas concretas, como ampliar las ayudas, crear un grupo de expertos independientes para evaluar obras hidráulicas y asumir responsabilidades desde el Ejecutivo.

El líder popular también ha cargado contra la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a quien acusó de priorizar su candidatura en Bruselas sobre sus responsabilidades ministeriales, mientras el PP vetará su nombramiento en la Comisión Europea. Según Feijóo, los errores pueden perdonarse, pero no la "indolencia manifiesta". Además, ha acusado al PSOE de buscar acuerdos con la ultraderecha europea tras el veto a Ribera, lo que, a su juicio, refleja una "doble moral" socialista. Finalmente, Feijóo ha criticado el primer año de la legislatura, describiendo al Gobierno como una coalición "inoperante", marcada por parálisis legislativa, corrupción y "atropellos democráticos sin precedentes".

Autocrítica y anuncio de recuperación

Por su parte, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, reconoció los errores en la gestión de la crisis y asumió públicamente su responsabilidad. En su comparecencia ante Les Corts, Mazón declaró que, si no logra liderar la recuperación de las localidades afectadas, no optará a la reelección como jefe del Consell. "Reconozco y asumo los errores de la Generalitat, pido disculpas por ello y no voy a eludir la responsabilidad". Estoy comprometido a liderar la reconstrucción con determinación. Si no lo logro, asumiré las consecuencias políticas", afirmó Mazón.

Además, el presidente de la Generalitat anunció la creación de una nueva "vicepresidencia para la recuperación económica y social" y de una Conselleria de Emergencias e Interior para afrontar la reconstrucción y reforzar la prevención ante catástrofes. Sine embargo, no desveló los nombres que ocuparán estos departamentos ni concretó cuándo abordará la remodelación del Consell. Según avanzó, se creará "una nueva estructura gubernamental": "Un nuevo Consell para la recuperación que nace con el propósito claro y firme de asegurar que la recuperación social y económica llegue a cada rincón de la Comunidad Valenciana".

