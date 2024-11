Compromís propone impulsar una moción de censura contra Mazón por su gestión de la DANA

El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha anunciado este lunes la intención que reside en su formación de presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Esta decisión surge como respuesta a lo que consideran una gestión inadecuada durante la reciente DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Baldoví declaró ante los medios que Compromís pondrá a sus quince diputados al servicio de esta iniciativa y que trasladará la propuesta al grupo socialista para buscar su apoyo.

"Por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentarla", subrayó el diputado, quien no mostró preocupación por el posible fracaso de la moción. En su intervención, Baldoví acusó a Mazón de mentir a la población y de estar ausente en momentos clave de la emergencia. "No contestó a las preguntas fundamentales: dónde estaba en esas horas críticas y por qué la alerta llegó cuando muchas personas ya no podían hacer nada", señaló.

Para Baldoví, la falta de liderazgo del presidente autonómico tanto durante la catástrofe como en los días posteriores justifica esta acción y asegura que no está capacitado para liderar la reconstruccióny el regreso a la normalidad.

El PSPV pedirá la factura de la "presunta comida" de Mazón el 29 de octubre

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha anunciado que van a pedir la factura de la "presunta comida" a la que asistió Carlos Mazón el día que se desató la DANA en Valencia y que arrasó con municipios y pueblos.

"Primero nos dijeron que era porque estaba trabajando en los presupuestos con su entorno más cercano. Luego nos dijeron que era un almuerzo privado. Luego nos dijeron que era un almuerzo de trabajo. La cuarta versión fue que era un picoteo cerca del Palau. Y la quinta ya era una comida larga, una comida larga, de cinco horas, con una periodista para darle la dirección de la televisión pública valenciana para controlarla. No sabemos si hay una sexta versión, pero los antecedentes nos preocupan", defiende Muñoz.

La tragedia

El impacto de la DANA ha sido devastador, con 219 personas fallecidas, según datos del Centro de Integración de Datos (CID) facilitados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Más de la mitad de las víctimas fueron encontradas en espacios cerrados que se convirtieron en trampas mortales.

En concreto, 68 personas fallecieron en sus viviendas, mientras que 32 murieron en garajes donde quedaron atrapadas por la rápida subida del agua. También se registraron víctimas en residencias (10), carreteras (7) y vehículos (6). Otras personas perdieron la vida en campos, barrancos, sótanos e incluso árboles.

