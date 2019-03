El senador socialista Casimiro Curbelo renuncia a su escaño en la Cámara Alta

Todo comenzó cuando el senador socialista fue a cenar con unos amigos. Tras salir de una marisquería se fueron a una sauna de la madrileña zona de bares de Azca. Presuntamente fue aquí donde el senador organizó un altercado y fue expulsado del local. Al parecer acudió entonces a una comisaría que está a pocos metros. Allí exigió que los agentes fueran a la sauna.

Según la Policía, cuando le dijeron que no, agredió a uno de ellos. Se pidieron refuerzos y cuando llegaron presuntamente el hijo del senador le dio una bofetada a otro. Al tratar de detenerles, Curbelo espetó: "¡A mi no me detiene ni la Guardia Civil!".

Según han informado fuentes socialistas, Curbelo, que también es presidente del cabildo de La Gomera, ha alegado motivos personales, ya que cree que con la renuncia podrá defenderse y explicar su inocencia y la de su hijo. Curbelo ha comunicado su decisión a la Ejecutiva federal de su partido.