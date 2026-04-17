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El sector de Junqueras se impone en ERC Barcelona con el 60% de los votos

El sector alineado con la dirección logra la mayoría en la federación tras meses de crisis interna.

Imagen del l&iacute;der de ERC, Oriol Junqueras.

Imagen del líder de ERC, Oriol Junqueras. EFE

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La federación de Barcelona de Esquerra Republicana de Catalunya ya tiene nueva dirección tras unas elecciones internas que han consolidado el liderazgo del sector afín a Oriol Junqueras. La lista encabezada por Ricard Farin ha obtenido el 60,1% de los votos, frente al 36,1 % logrado por la candidatura alternativa liderada por Rosa Suriñach.

El proceso de votación, celebrado de forma telemática entre las 10:00 y las 19:00 horas, ha registrado una participación del 72%, según ha informado la organización. La candidatura 'Activem Barcelona', liderada por Farin y Núria Clotet, ha sumado 393 votos, mientras que 'Construïm Esquerra Barcelona' ha alcanzado 236 apoyos. Además, se han contabilizado 25 votos en blanco.

Fin de una etapa de interinidad

Este resultado pone fin a un periodo de cinco meses de gestión provisional en la federación barcelonesa, iniciado tras la dimisión de buena parte de la anterior dirección en noviembre. La crisis interna se produjo en un contexto de desacuerdos con la entonces presidenta, Creu Camacho, lo que obligó a la designación de una gestora.

La proclamación oficial de Farin como presidente y de Clotet como secretaria general está prevista para este sábado, en el marco del 76º congreso regional que se celebrará en la Biblioteca Jaume Fuster.

La victoria de la candidatura oficialista refuerza la posición de Junqueras dentro del partido, al consolidar el control de la federación más numerosa de la organización. Con este resultado, la dirección nacional amplía su influencia en el conjunto territorial, donde la presencia de sectores críticos queda reducida a casos puntuales.

La situación contrasta con el escenario surgido en abril de 2025, cuando la lista encabezada por Camacho logró imponerse en el congreso de ERC Barcelona. Aquella etapa derivó en tensiones internas, con acusaciones hacia la presidenta por impulsar "un proyecto propio" y por vincular la federación a los intereses del grupo municipal en el Ayuntamiento.

Reacciones y próximos pasos

Tras conocerse los resultados, el concejal en Barcelona Jordi Coronas ha trasladado su felicitación al equipo ganador a través de redes sociales: "Ahora, por fin, podemos fijar rumbo al horizonte que importa: Barcelona".

La nueva dirección asume ahora el reto de estabilizar la federación y preparar el partido ante las próximas elecciones municipales. Desde la candidatura vencedora no se descarta integrar a miembros de la lista rival en la futura ejecutiva, una posibilidad que se analizará en los próximos días.

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