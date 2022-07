Sánchez tiene luz verde para aprobar el decreto de medidas anticrisis tras la abstención del PP

El Partido Popular (PP) facilitará al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación del decreto de medidas anticrisis, que pretende minimizar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania. El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo se abstendrá en la votación en el Congreso de los Diputados.

Tras el debate sobre el estado de la nación y las pertinentes defensas de cada una de las 138 propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios correspondientes, ya sólo quedan las votaciones. Entre esas propuestas se encuentra el real decreto de medidas urgentes anticrisis.

El PP califica el decreto de "insuficiente e incompleto"

Precisamente en el Congreso, a lo largo de la tarde de este jueves, se está debatiendo sobre estas medidas. El PP considera que el decreto que pretende llevar a cabo Sánchez es "incompleto e insuficiente", ya que no tienen en cuenta a las "clases medias". Concretamente, piden que se deflacte la tarifa del IRPF de las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros anuales.

Además, afirman que el presidente "persiste en no abaratar el coste de la Administración", con un Ejecutivo que supone el "más caro de la historia" del país, con un total de 22 ministerios y más de 800 asesores.

Sin embargo, no votará en contra en el Congreso, algo que permitirá que el decreto salga adelante, gracias también al apoyo de EH Bildu. La "rectificación" de Sánchez sobre la bajada del IVA a la electricidad y la luz verde a las ayudas directas a las rentas más pequeñas para hacer frente a los efectos de la inflación son los motivos que han llevado a los populares a abstenerse.

En cuanto a las medidas fiscales, el PP afirma que no puede avalar unas tesis económicas "inspiradas en la doctrina económica de Podemos" que, según ellos, podrían llevar a más incrementos en los precios de la energía y los hidrocarburos. "Las medidas son útiles para congraciar a Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos", señalan.

Además, rechazan la idea de acelerar el proceso de descarbonización, ya que "disminuye las vías de generación eléctrica, así como la oferta, y podría suponer un aumento de las tarifas que soportan los españoles".

Por otro lado, dudan del impuesto a las entidades financieras, el cual califican de "inconcreto y difuso". Consideran que no "existen garantías" de que no acabe afectando a los ciudadanos, encareciendo sus créditos, reduciendo la retribución de sus ahorros o, incluso, lleve a la restricción del crédito o a la generación de sobrecostes en comisiones bancarias. "El PP no apoyará subidas de impuestos que puedan afectar a los españoles", añaden.

Otros grupos también han criticado el paquete anticrisis

Los populares no han sido los únicos que han criticado el paquete anticrisis. Los grupos han echado en cara a Sánchez la falta de negociaciones en torno a las medidas contra la crisis. "Es positivo, pero es pan para hoy y hambre para mañana", ha dicho Idoia Sagastizabal, diputada del PNV, sobre el decreto.

"Llegará un momento en el que el Gobierno no tendrá capacidad de maniobra y tendrá que dejar que la inflación devore a empresas y familias o tendrá que llevar a cabo recortes dolorosos", ha dicho María Muñoz, diputada de Ciudadanos. Los de Arrimadas también han anunciado su abstención.

Por su parte, la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, tilda de "insuficientes" algunos puntos como los descuentos en el bono social o la prohibición de despido en compañías beneficiarias de ayudas y pide otras medidas "estructurales". "Si son puro marketing, no cuenten con nosotros", ha manifestado Joan Margall, de ERC.

¿En qué consiste el decreto de medidas anticrisis?

Entre los diferentes puntos dentro del decreto, se encuentran los de reducir el precio de los abonos de transporte, crear un impuesto a los "grandes beneficios" de las compañías eléctricas, realizar un incremento del 15% en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, proporcionar una ayuda de 200 euros para autónomos y empleados con una renta baja, y mantener el Ingreso Mínimo Vital y el tope de la subida de alquileres.

También extienden medidas activas desde el 1 de abril como la rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible y las ayudas a los sectores que más están sufriendo las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Del mismo modo, se congelará el coste de la bombona de butano y se incrementará la rebaja del IVA en el precio de la luz hasta el 15%.

Estas medidas anticrisis se prolongarán, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de este mismo año y supondrá un desembolso de 9.000 millones de euros.