Sánchez insiste en que Ejecutivo y PSOE actuaron "con contundencia" contra Cerdán: "Es el tiempo de la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado, tras el último informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que "es el tiempo de la Justicia". Además, ha querido recalcar que el Ejecutivo y el PSOE actuaron desde el primer momento "con contundencia" en este caso. Sánchez se ha pronunciado así en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi.

El documento de la UCO

El documento de la UCO de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa 'Servinabar', presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

Sánchez ha reiterado que el Gobierno y el PSOE asumieron sus responsabilidades, por lo que ahora "toca esperar al desarrollo de las investigaciones".

La reunión entre Hernando y Leire Díez

Por otro lado, Sánchez también ha respondido con un 'no' rotundo a la pregunta de si tuvo conocimiento de que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, asistió a una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, y si le reportó el contenido de la misma.

Este lunes, Díez declaró ante el juez que, en abril de 2024, se reunió en dos ocasiones en la sede del partido con Santos Cerdán porque, en su faceta de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra el partido. A una de esas dos reuniones, según la declaración que hizo después también ante el juez el empresario Javier Pérez Dolset, acudió Antonio Hernando cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

Sánchez ha hecho estas declaraciones tras su reunión con Zelenski ante las preguntas de los periodistas. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado España, donde también se ha reunido con el rey Felipe VI.

