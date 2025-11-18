El descuido de Pedro Rollán antes de comenzar la sesión en el Senado: "Les importa tres pollas en vinagre"

Un micrófono abierto ha captado a Pedro Rollánquejándose. Los hechos han ocurrido antes de las cuatro de la tarde, al comienzo de la sesión plenaria de este martes. Instantes previos a comenzar el pleno, se puede apreciar al presidente del Senado decir: "Les importa tres pollas en vinagre".

Unas palabras que ha venido en correlación al momento en el que los parlamentarios iban a tomar asiento en sus escaños, a lo que Rollán afirmó: "Señorías, ruego, vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria". Sin embargo, al notar que el ruido proseguía, el presidente del Senado se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, y le ha comentado con cierto tono de resignación que "les importa tres pollas en vinagre". Tras este momento, Rollán ha procedido iniciar la sesión.

Yolanda Díaz hacia la oposición tras un discurso de Pedro Sánchez: "A la mierda"

Esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. En mayo de 2024, Yolanda Díaz tuvo un percance cuando su micrófono quedó abierto y en un preciso momento dijo un "a la mierda". Unas palabras que pronunció la ministra de Trabajo en correlación a un discurso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso. Esto provocó una reacción negativa por parte de la oposición. Elías Bendodo, vicesecretario del PP que tomó la palabra, afirmó que "a la mierda, se pueden ir a la mierda todos", refiriéndose al Gobierno. "Qué nivel de vergüenza, qué bochorno, en un gobierno serio, una vicepresidenta, por menos dimitiría, señora Díaz, por menos dimitiría", señaló el popular.

La conversación entre Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad: "Podrían vivir 150 años"

A veces los micrófonos abiertos también pueden desvelar grandes conversaciones. En septiembre de este año, cuando Vladímir Putin y Xi Jinping asistieron a la cumbre en Pekín, el mandatario chino aseguró "los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente e incluso puedes alcanzar la inmortalidad". Por su parte, el presidente ruso respondió diciendo que "algunos predicen que en este siglo, los humanos podrían vivir hasta 150 años". Unas declaraciones que tuvieron cierta repercusión en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com