El juez del caso Koldo cita como investigados a un exdirectivo y dos directivos de Acciona

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, cita como investigados a un ex directivo y otros dos siguen como directivos de Acciona, en el marco de la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones.

Esto viene dado después de la orden de entrada yregistro en varias sedes de la compañía la semana pasada. Según Efe, dichos registros, que se ejecutaron en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, además de otras instalaciones en Sevilla de una empresa relacionada y las cooperativas Erkolan y Noran en San Sebastián; vinieron como consecuencia de una pieza secreta abierta por el juez sobre Santos Cerdán, tras recibir el informe patrimonial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Según Puente, dicho informe "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación", recoge Efe.

Con ello, el magistrado levanta el secreto de pieza abierta la semana pasada en el marco en el que ordenó la práctica de ocho entradas y registros además de otras diligencias de investigación como recabar informaciones a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas y privadas.

Tal y como detalla Puente y recoge Europa Press, "el informe policial fechado el día 11 de noviembre, la resolución que decretaba el secreto parcial de las actuaciones y todas las posteriores disponiendo la práctica de determinadas diligencias, así como informes emitidos en dicha pieza tanto por el Ministerio Fiscal como por la propia unidad policial".

La comparecencia se celebrará el 3 de diciembre

En el auto, se cita a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, dos altos cargos de Acciona que reportaban al primero. La comparecencia será el próximo 3 de diciembre.

Cabe señalar que el pasado mes de junio, Acciona despidió a Pelegrini después de ser vinculado con la trama Koldo.

Todo apunta a que el magistrado no tarde en ordenar la puesta en libertad del exdirigente socialista después de su ingreso en prisión el pasado 30 de junio. Sin ir más lejos, el pasado 28 de octubre, el juez expresó que esta medida se sustituiría por otra menos restrictiva "tan pronto como desaparezcan o se mitiguen de forma sustancias las razones que determinaron su adopción".

