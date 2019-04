Sánchez garantiza que mantendrá los Presupuestos del PP "por responsabilidad" y ofrece diálogo con Cataluña

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado que mantendrá los presupuestos aprobados por el PP para 2018 y que abrirá una vía de dialogo con el Gobierno catalán, dos mensajes para conseguir el apoyo del PNV y los independentistas catalanes en su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Con el PNV pendiente de su discurso para anunciar el sentido de su voto, Sánchez ha apostado por la estabilidad presupuestaria y ha dejado claro al partido de Ortuzar su "voluntad" de mantener las cuentas que pactó hace unos días con el PP.

Una decisión que ha asumido -ha dicho- "desde la responsabilidad, para garantizar la gobernabilidad de todo el país", ante un momento "extraordinariamente complejo". Con la posibilidad de la abstención encima de la mesa del PNV y el PDeCAT, Sánchez ha defendido que "no hay terceras vías" ni "término medio", cuando se trata de censurar la corrupción, y que la abstención "equivale a decir no a la regeneración democrática".

A los independentistas catalanes les ha ofrecido reiniciar el "diálogo" entre el Gobierno de España y el nuevo Govern de Cataluña, oferta que ha extendido al Gobierno de Urkullu, al que ha agradecido expresamente su esfuerzo por "encontrar y forjar soluciones" en la crisis catalana.

"Me reuniré e intentaré tender puentes con la presidencia la Generalitat", ha anunciado. Guiños al PNV y al Govern que Sánchez ha lanzado desde una posición "de lealtad al Estado por encima de todo" y situando a Mariano Rajoy en el "pasado", frente a la esperanza que "merece la pena explorar" de un gobierno presidido por él.

Un Gobierno con un programa de "estabilidad" institucional, económica, social y territorial, mientras que si fracasa la moción se normalizará la corrupción "y aquí no pasa nada", lo que condenaría a España a una "enfermedad crónica".

Sánchez, no obstante, ha dejado a Rajoy una salida si quiere conservar el Gobierno para el PP: "Dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó. Dimita y esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora".

La respuesta de Mariano Rajoy a esta afirmación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no entiende cómo Pedro Sánchez va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 cuando votaron en contra de ellos con un "no es no" ya que "les parecían espantosos, casi les generaban urticaria". "Soy incapaz de comprender cómo van a vivir ustedes con tamaña monstruosidad", ha señalado.

En su respuesta a Sánchez durante el debate de la moción de censura, Rajoy ha reflexionado irónicamente que fue Podemos el que le pidió a Sánchez que apoyase los Presupuestos Generales del Estado. Ha advertido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "se los van a tener que comer con patatas" si prospera la moción de censura presentada por el PSOE.

Durante la réplica, el presidente del Gobierno ha señalado que es "verdaderamente chocante" que el PSOE y Unidos Podemos apoyen ahora unos Presupuestos que les daban "urticaria".