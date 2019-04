Sánchez: "Eduardo Madina seguirá en las listas como número 7 por Madrid"

Pedro Sánchez considera, sobre la renuncia de Carme Chacón y de Irene Lozano, que es "na oportunidad de renovar las listas tanto en Madrid como en Barcelona". Ha aprovechado para agradecer a ambas "su disposición a integrar las listas del pasado 20 de diciembre".

Señala que el PSOE tiene ahora "la oportunidad de renovar las listas y de impulsar a candidata como Meritxell Batet", de la que reconoce que "puede ser una extrahordinaria candidata para Barcelona". "El PSOE tiene muy buena cantera y lo vamos a ver tanto en la lista de Madrid como en la lista de Barcelona con Batet", señala.

El líder del PSOE se ha mostrado convencido de que en estas elecciones van "a mejorar el resultado en Madrid". Además recalca que no solamente estará Eduardo Madina, "sino otros compañeros diputados que se quedaron a las puertas y que desgraciadamente no lo pudieron ser el 20 de diciembre".

De cara a las nuevas elecciones, Sánchez cree que "el PSOE va a ganar al PP", y asegura además que "el adversario" de su formación "no es Podemos, es la desigualdad, la corrupción, la falta de oportunidades laborales para muchos españoles".

"Rajoy e Iglesias no acataron ni entendieron el mandato de las urnas", señala. Asegura además que no es nada personal lo que tiene con Rajoy, sino que se trata de "una cuestión politica", además de que "en términos generacionales" asegura que no tienen "nada que ver".

Ha explicado que la "nueva política es tender puentes y entender que los españoles no quieren" que se atrincheren detrás de sus "ideologías". Sobre su investidura fallida, considera que "ganó el ala dura de Podemos y no el ala moderada de Errejón y de otros, que lo que quieren es tender puentes con el PSOE".

Madina se estaría pensando seguir en las listas del PSOE

Para que ahora Madina saque escaño, el PSOE tendría que mejorar sus resultados de las pasadas elecciones, por que si no, se quedaría fuera, otra vez. Habrá que ver también si Madina acepta o no ese papel, porque según ha podido saber Antena3 Noticias, a esta hora, se lo está pensando. El asunto estará muy presente mañana en el Comité federal